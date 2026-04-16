Assoluti Riccione, Nannucci batte il record di Pellegrini: cosa è successo

Negli Assoluti di Riccione, Bianca Nannucci sigla un record storico che apparteneva addirittura a Federica Pellegrini: la 4×20 stile libero prende forma

Ci sono emozioni e tante sorpresa negli Assoluti di Riccione, dove tanti talenti del nuoto italiano si stanno mettendo in mostra. Nella gara individuale delle quattro vasche, non abbiamo potuto vedere Alessandra Mao, un vero peccato per tutto il movimento, che a causa di una gastroenterite ha dovuto saltare l’appuntamento.

Proprio lei rappresenta una delle più grandi speranze per il nuoto italiano, che potrebbe firmare il futuro di questo sport anche a livello internazionale. Negli Assoluti di Riccione, però, un’altra giovanissima star ha rubato la scena alle sue concorrenti.

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Si tratta della classe 2008, Bianca Nannucci. Il percorso del talento toscano parla da sé: una vita dedicata al nuoto, si è trasferita ad Antibes (Francia) e viene allenata da Fred Vergnoux. È riuscita a segnare in crono il tempo pazzesco di 1’57″82, abbattendo per la prima volta il muro dell’1’58”. Si tratta del nuovo record italiano di categoria Cadette, un risultato assurdo.

Il nuovo record di Nannucci: battuta anche Federica Pellegrini

Il precedente record resisteva addirittura da 22 anni ed era stato stabilito da Federica Pallegrini nel Trofeo Settecolli del 2004. Bisogna comunque sottolineare che in finale ci sono state altre tre atlete a nuotare con un tempo da 1’58”: Anna Chiara Mascolo (1’58″09, qualificata per gli Europei a livello individuale), Simona Quadarella(1’58″23) e Sara Gailli (1’58″69).

Senza dimenticare Mao, forse il talento più brillante di questa generazione. A questo punto, non resta che aspettare la crescita di queste ragazze e guardare agli Europei 2026, lì dove – in quel di Parigi – l’Italia potrà contare su un grande gruppo femminile nella 4×200 sl.