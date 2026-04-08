Assoluti Primaverili Unipol di nuoto a Riccione dal 14 al 18 aprile: 687 atleti in vasca con Ceccon, Paltrinieri e Curtis

Allo Stadio del Nuoto di Riccione la grande rassegna nazionale con 164 società e 1427 presenze gara. Assente il solo Martinenghi, alle prese con il recupero dall’infortunio. In palio anche i pass per gli Europei di Parigi

Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti Primaverili Unipol, la grande rassegna del nuoto italiano che animerà l’impianto romagnolo dal 14 al 18 aprile 2026. I numeri parlano chiaro: 687 atleti al via, di cui 372 maschi e 315 femmine, in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette.

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I big in vasca: c’è tutta l’Italia che conta

La startlist raccoglie il meglio del panorama azzurro. Tra gli uomini spiccano i nomi di Thomas Ceccon, iscritto nei 50 stile libero e nei 200 dorso, e di Gregorio Paltrinieri, di ritorno in vasca nei suoi 1500 stile libero. L’unica assenza eccellente è quella di Nicolò Martinenghi, ancora alle prese con il programma di recupero dall’infortunio.

In campo femminile attesa per Simona Quadarella, che gareggerà nei 200, 400, 800 e 1500 stile libero, e per Sara Curtis, di ritorno dagli Stati Uniti, pronta a fare la voce grossa nelle specialità superveloci: 50 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla e 100 stile libero.

Il prologo: il fondo apre la settimana

La manifestazione si aprirà con un prologo dedicato alle gare di fondo nei giorni del 12 e 13 aprile: in programma i campionati di categoria sui 5000 e 3000 metri, con 256 atleti nati tra il 2008 e il 2013 provenienti da 110 società.

In palio i pass per gli Europei di Parigi

Gli Assoluti Primaverili Unipol rappresentano il primo banco di qualificazione agli Europei di Parigi (10-16 agosto 2026). I criteri prevedono la qualificazione automatica per i vincitori delle singole gare individuali del campionato. Accederanno alla rassegna continentale anche gli atleti — fino a un massimo di uno per gara — che avranno eguagliato o migliorato il tempo-limite nella finale A di Riccione. Un’ulteriore finestra di qualificazione sarà offerta dalla 62ª edizione degli Internazionali d’Italia – Trofeo Internazionale Settecolli (Roma, 26-28 giugno 2026), da cui potranno qualificarsi fino a tre atleti per gara, comprensivi di quelli già qualificati nelle fasi precedenti.

Per le staffette 4×100 miste femminile e maschile, saranno automaticamente qualificati i vincitori delle gare individuali. Per le staffette a stile libero accederanno fino a quattro atleti che avranno eguagliato o migliorato i tempi-limite sui 100 e 200 stile libero nella finale A di Riccione, con possibilità di completamento attraverso i risultati del Settecolli. Ulteriori posti disponibili potranno essere assegnati su proposta discrezionale della Direzione Tecnica.

La tabella dei tempi-limite per gli Europei di Parigi

Gara Femmine Maschi 50 stile libero 24.8 21.9 100 stile libero 54.0 48.4 200 stile libero 1.58.1 1.46.8 400 stile libero 4.07.0 3.47.5 800 stile libero 8.30.0 7.50.0 1500 stile libero 16.10.0 14.58.0 50 dorso 27.9 24.7 100 dorso 1.00.2 53.5 200 dorso 2.10.0 1.56.8 50 rana 30.4 26.8 100 rana 1.06.2 59.6 200 rana 2.25.0 2.10.0 50 farfalla 25.9 23.1 100 farfalla 57.8 51.4 200 farfalla 2.09.0 1.56.0 200 misti 2.11.9 1.58.9 400 misti 4.39.5 4.14.8

Gli addetti stampa interessati a seguire l’evento ricordano che il termine per l’invio delle richieste di accredito media è fissato al 12 aprile.