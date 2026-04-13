Assoluti Primaverili Unipol, al via domani a Riccione: 687 nuotatori in vasca con Ceccon, Paltrinieri, Curtis e Cerasuol

Dal 14 al 18 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione il grande nuoto italiano. Assenti Martinenghi, Viberti e Cocconcelli per infortunio. In palio i pass per gli Europei di Parigi. Il DT Butini: “Mai come in questa edizione ci aspettiamo che siano i giovani i protagonisti”

Tutto pronto a Riccione per gli Assoluti Primaverili Unipol 2026. Dalla piscina comunale dello Stadio del Nuoto, dal 14 al 18 aprile, prenderà il via la rassegna che apre ufficialmente la stagione agonistica estiva del nuoto italiano, con 687 atleti al via — 372 maschi e 315 femmine — in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1.427 presenze gara e 109 staffette. Le finali saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD con il commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi; zona mista a cura di Elisabetta Caporale.

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I big in vasca: quasi tutti presenti

La startlist raccoglie il meglio del panorama azzurro. Thomas Ceccon è iscritto nei 50 stile libero e nei 200 dorso; Gregorio Paltrinieri torna in vasca nei suoi 1500 stile libero; Simone Cerasuolo, iridato di specialità, gareggerà nei 50 e 100 rana. Al femminile attesa per Simona Quadarella nei 200, 400, 800 e 1500 stile libero e per Sara Curtis, di ritorno dagli Stati Uniti dopo gli ottimi risultati agli NCAA, pronta a fare la voce grossa nelle specialità superveloci: 50 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla e 100 stile libero.

Le uniche assenze eccellenti sono quelle di Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti e Costanza Cocconcelli, tutti fermi ai box per infortunio.

La parola al DT Butini

Il Direttore Tecnico della Nazionale Cesare Butini ha presentato la manifestazione con aspettative chiare: “Mai come in questa edizione ci aspettiamo che a essere protagonisti siano i giovani nuotatori che, guidati da Sara Curtis, Alessandra Mao e Carlos D’Ambrosio, dovranno dare dimostrazione di essere ormai pronti a essere il riferimento del nostro movimento in vista dei Giochi Olimpici 2028.”

Butini ha poi citato una serie di giovani emergenti da tenere d’occhio: Anita Gastaldi, Emma Virginia Menicucci, Francesco Lazzari, Christian Mantegazza, Daniele Del Signore e Alessandro Ragaini. Al loro fianco, i campioni che hanno scritto la storia del nuoto azzurro: Quadarella, Pilato, Di Pietro, Paltrinieri, Ceccon, Cerasuolo, Razzetti, Miressi, Zazzeri e tanti altri.

“Dobbiamo lamentare purtroppo l’assenza di nuotatori importanti quali Martinenghi, Viberti e Cocconcelli — ha aggiunto il DT — li aspetto dopo una pronta guarigione in vista dei prossimi Campionati Europei in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto.”

In palio i pass per gli Europei di Parigi

Gli Assoluti Primaverili Unipol sono la prima e fondamentale tappa di qualificazione per gli Europei di Parigi (10-16 agosto 2026). I criteri prevedono la qualificazione automatica per i vincitori delle singole gare individuali. Accederanno alla rassegna continentale anche gli atleti — fino a un massimo di uno per gara — che avranno eguagliato o migliorato il tempo-limite nella finale A di Riccione. Una seconda finestra di qualificazione sarà offerta dalla 62ª edizione degli Internazionali d’Italia – Trofeo Internazionale Settecolli (Roma, 26-28 giugno 2026), da cui potranno qualificarsi fino a tre atleti per gara.

Per le staffette 4×100 miste, qualificazione automatica per i vincitori delle gare individuali. Per le staffette a stile libero, fino a quattro atleti che abbiano eguagliato o migliorato i tempi-limite sui 100 e 200 stile libero nella finale A di Riccione, con completamento eventuale attraverso i risultati del Settecolli.

La tabella dei tempi-limite per gli Europei di Parigi