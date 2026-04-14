Assoluti Primaverili Unipol, prima giornata di batterie a Riccione: Lamberti vola nei 50 dorso, bene Pilato e Angiolini nei 100 rana

Aperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25″ al mattino con 24″73. Pilato la più veloce nei 100 rana in 1’06″77, Gargani guida i 50 farfalla. Sorpresa Alzetta nei 400 misti, Franceschi lontana dalla forma migliore

Si sono aperte ufficialmente allo Stadio del Nuoto di Riccione le batterie della prima giornata degli Assoluti Primaverili Unipol 2026. La sessione mattutina ha già regalato segnali importanti in vista delle finali serali in diretta su RaiSport HD.

50 dorso maschile: Lamberti fa il vuoto

Primo segnale forte della rassegna nei 50 dorso maschili, dove Michele Lamberti si dimostra già in grande forma. Il 25enne bresciano delle Fiamme Gialle/GAM Team, allenato da Alberto Burlina al centro federale di Verona, è l’unico a scendere sotto i 25″ al mattino con un convincente 24″73, avvicinandosi al record italiano di 24″40 che condivide proprio con Thomas Ceccon. Alle sue spalle due giovani rampanti: il lombardo Francesco Lazzari (Sport Club Ispra) in 25″06 e il romano Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) in 25″11. Rivisto a buoni livelli in vasca lunga anche Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena), quinto in 25″59.

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400 stile libero maschile: Ragaini torna a fare sul serio

Bella battaglia in prospettiva nei 400 stile libero, con otto atleti racchiusi in poco più di tre secondi. Il miglior crono è di Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche), che dopo un 2025 sottotono ha scelto di trasferirsi a Verona agli ordini di Luca De Monte insieme a Carlos D’Ambrosio. Il 20enne di Jesi chiude in 3’50″17 con un’accelerata nel settimo cinquanta e un buon ultimo ritorno. In scia Marco De Tullio (CC Aniene) in 3’50″65. Da tenere d’occhio Davide Marchello (Esercito/Aurelia Nuoto), terzo in 3’51″43, che ha controllato quasi tutti i passaggi.

100 rana femminile: Pilato davanti, Angiolini in scia

Rapide come sempre le batterie dei 100 rana femminili. La primatista italiana Benedetta Pilato (CC Aniene), seguita da qualche mese a Roma da Mirko Nozzolillo, firma il miglior crono in 1’06″77 con un rientro di grande livello da 35″68. Alle sue spalle Lisa Angiolini (Carabinieri/Virus Buonconvento) in 1’06″99. Terza, ma sopra all’1’07, Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto) in 1’07″82.

50 farfalla maschile: Gargani guida il gruppo

Nei 50 farfalla maschili parte forte Lorenzo Gargani (RN Florentia), già apparso in ottima forma al Bper Città di Livorno. Il 26enne ragusano, preparato da Paolo Palchetti, tocca in 23″48, precedendo Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/My Sport) in 23″77 e Federico Burdisso (TVN) in 23″74.

400 misti femminili: sorpresa Alzetta, Franceschi lontana dalla forma migliore

Qualche sorpresa nei 400 misti femminili, dove la favorita Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) si presenta non ancora al meglio dopo i cronici problemi alla spalla, chiudendo decima in 4’50″75. Ne approfitta Giada Alzetta (Leosport), 20enne di Pordenone seguita da Alberto Burlina, che firma il miglior crono in 4’46″03, unica sotto i 4’47. Alle sue spalle Marta Taddei (H. Sport) in 4’47″86 e Anna Pirovano (Fiamme Azzurre/In Sport) in 4’48″47.

I migliori tempi della prima giornata di batterie

Gara Atleta Tempo 50 dorso M Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) 24″73 800 sl F (serie lente) Mahila Spennato (RN Florentia) 8’44″48 400 sl M Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche) 3’50″17 100 rana F Benedetta Pilato (CC Aniene) 1’06″77 50 farfalla M Lorenzo Gargani (RN Florentia) 23″48 400 misti F Giada Alzetta (Leosport) 4’46″03

Le finali della prima giornata sono in diretta stasera su RaiSport HD con il commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi. Zona mista a cura di Elisabetta Caporale.