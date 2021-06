Volley Nations League femminile 2021: l’Italia si riaccende troppo tardi, rammarico contro la Dominicana

by Deborah Sartori

L’Italia si riaccende nel terzo set ma è troppo tardi: la Repubblica Dominicana vince in quattro set la sfida del girone della Volleyball Nations League femminile 2021. Grande rammarico per le azzurre di coach Giulio Bregoli, partite contratte e meno convinte delle precedenti uscite. Nonostante le sconfitte, l’Italia si era sempre distinta per entusiasmo e coraggio, che in questa partita sono arrivati solo a partire dal terzo set. Il servizio non mette in difficoltà le dominicane, che con palla in mano gestiscono al meglio tutte le “bocche da fuoco”.

Nel terzo set arriva la svolta: l’Italia conquista un set comandato dall’inizio alla fine e riapre la partita. Al rientro in campo però la squadra torna a commettere tanti errori e le avversarie scappano via. L’orgoglio azzurro si fa sentire e parte la rimonta, che si spegne sul più bello: una pestata da seconda linea di Mingardi mette fine (ai vantaggi) alle speranze azzurre. Zero punti dunque per Bosio e compagne, che hanno meno di 24 ore per resettare e provare e riscattarsi subito contro l’Olanda.

L’Italia chiude la partita con un complessivo 56% in attacco, 8 muri (al pari delle dominicane), 2 ace firmati entrambi da capitan Bosio (contro i 10 dominicani), 84% di ricezione positiva. La best scorer del match è Camilla Mingardi, autentica trascinatrice azzurra con 26 punti e soprattutto con l’atteggiamento sempre propositivo anche nei momenti più difficili. Tra le dominicane invece spiccano i 19 punti di De La Cruz e i 12 di Rivera.

In evidenza anche Alessia Mazzaro (14 punti, 4 muri) e Giulia Melli (13 punti ). Un po’ sottotono invece Sofia D’Odorico (2 punti), mentre è buono l’ingresso in campo di Loveth Omoruyi, autrice di 3 punti al pari delle centrali Marina Lubian e Sara Bonifacio. Ottima prestazione ancora una volta del libero Eleonora Fersino e della regista Francesca Bosio, che si fa notare anche dai nove metri. Da sottolineare anche l’ottimo esordio di Rebecca Piva e Rachele Morello, che si sono aggregate al gruppo pochi giorni fa al termine dei Playoff della Serie A2 e sono subito state chiamate in causa per qualche scambio da coach Bregoli.