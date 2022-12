Italia del volley caput mundi: 2022 da incorniciare, 11 titoli per le Nazionali

Le precoci eliminazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno fatto gridare al flop, ma il volley italiano era già pronto a rialzarsi, più forte di prima. Poche settimane dopo la delusione a cinque cerchi, le Nazionali azzurre hanno firmato una storica doppietta di titoli agli Europei 2021, ma il meglio doveva ancora venire. Nel 2022 l’Italia del volley ha letteralmente dominato, salendo sul podio in tutti i tornei internazionali maschili e femminili (anche a livello giovanile), ad eccezione della VNL maschile. Il gruppo di Fefé De Giorgi si è infatti fermato al quarto posto nelle Finals di Bologna, ma Giannelli e compagni si sono ampiamente rifatti ai Mondiali, conquistando una medaglia d’oro impronosticabile alla vigilia. Ben 12 dei 14 azzurri erano esordienti in una rassegna iridata, ma la squadra è cresciuta di partita in partita, fino alla conquista di quel titolo mondiale maschile che all’Italia mancava da 24 anni.

TRIPUDIO DI TRIONFI IN UNA MAGICA ESTATE AZZURRA

Il buongiorno però si era visto già ad inizio estate. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno infatti trionfato per la prima volta nella storia nella Volleyball Nations League. Un successo che faceva ben sperare proprio in vista dei Mondiali, dove Sylla e compagne hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo. E non si parli di delusione: naturalmente il trionfo dei colleghi uomini aveva fatto sognare agli italiani una nuova doppietta d’oro, ma le azzurre sono riuscite nel difficile compito di confermarsi sul podio iridato dopo l’argento del 2018. Proprio questa medaglia di bronzo ha chiuso in bellezza una magica estate per l’Italia, capace di salire sul podio anche nelle manifestazioni giovanili di ogni categoria e ai Giochi del Mediterraneo con i gruppi misti (con tanti giovani e qualche componente delle squadre seniores).

ITALIA SHOW ANCHE CON I CLUB

La bontà del movimento del volley in Italia è testimoniata anche dalla competitività dei campionati italiani. I nostri club infatti recitano sempre un ruolo da protagonisti nelle Coppe Europee e nei Mondiali per Club. Nel 2022 sono arrivati i trionfi della Vero Volley Monza e della Savino Del Bene Scandicci rispettivamente nella Cev Cup maschile e nella Challenge Cup femminile. Conegliano non è riuscita a confermare il titolo conquistato nel 2021 nella Champions League femminile, dove si è comunque confermata sul podio arrendendosi solo in finale contro il Vakifbank Istanbul. Medaglia d’argento anche per Trento, sempre nella massima competizione continentale per club. L’Italia ha poi chiuso in bellezza il 2022 con il doppio trionfo ai Mondiali per club, tra le donne con Conegliano e tra gli uomini con Perugia, che ha battuto Trento in una finale tutta italiana.

Tutte le medaglie dell’Italia del volley nel 2022

Cev Cup maschile: oro Vero Volley Monza

Cev Challenge Cup femminile: oro Savino Del Bene Scandicci

Champions League femminile: argento A. Carraro Imoco Conegliano

Champions League maschile: argento Trentino Itas

VNL femminile: oro

Giochi del Mediterraneo femminili (gruppo misto): oro

Giochi del Mediterraneo maschili (gruppo misto): bronzo

Europeo U17 femminile: oro

Europeo U18 maschile: oro

Europeo U21 femminile: oro

Europeo U22 maschile: oro

EYOF Nazionale U20 maschile: oro

EYOF Nazionale U19 femminile: oro

Europeo U19 femminile: oro

Mondiale maschile: oro

Europeo U20 maschile: oro

Mondiale femminile: bronzo

Mondiale per Club maschile: oro Sir Safety Susa Perugia, argento Trentino Itas

Mondiale per Club femminile: oro Prosecco Doc Imoco Conegliano