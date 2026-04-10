Weekend di motori su Sky e NOW: WRC Croazia, GTWC Paul Ricard e Sail GP Rio

Rally di Croazia, 1000 km del Paul Ricard, Lamborghini Super Trofeo e Sail GP di Rio de Janeiro: grande spettacolo live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Motori protagonisti nel weekend su Sky

Nuovo fine settimana ricco di motori su Sky e in streaming su NOW, con appuntamenti che spaziano dal World Rally Championship al GT World Challenge Europe, passando per il Lamborghini Super Trofeo e il Sail GP.

Il WRC torna in Europa con il Rally di Croazia, quarto appuntamento della stagione, mentre in Francia prende il via il campionato GTWC con la 1000 km del Paul Ricard. Sullo stesso circuito debutta anche il Lamborghini Super Trofeo, giunto alla 18ª edizione. Spazio anche alla vela con il Sail GP, protagonista in Brasile con il Gran Premio di Rio de Janeiro.

Aggiornamenti costanti per tutto il weekend anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

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WRC: Rally di Croazia in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport F1

Il World Rally Championship torna sugli sterrati europei con il Rally di Croazia.

Sabato spazio alla prima TV Stage alle 11 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre alle 15 si correrà la seconda prova live su Sky Sport F1.

Domenica giornata decisiva con la terza TV Stage alle 9 su Sky Sport Arena e Sky Sport F1 e la Powerstage finale alle 13 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Programmazione

Sabato 11 aprile

Ore 11: TV Stage 1 (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)

Ore 15: TV Stage 2 (Sky Sport F1)

Domenica 12 aprile

Ore 9: TV Stage 3 (Sky Sport Arena, Sky Sport F1)

Ore 13: Powerstage (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)

GT World Challenge Europe: 1000 km del Paul Ricard su Sky Sport Max

In Francia prende il via la nuova stagione del GT World Challenge Europe, con 59 equipaggi pronti a sfidarsi nel primo round del campionato, la 1000 km del Paul Ricard.

Sabato 11 aprile

Ore 18: 1000 km del Paul Ricard (Sky Sport Max)

Lamborghini Super Trofeo: debutto stagionale su Sky Sport MotoGP

Sempre sul circuito francese inizia anche la stagione del Lamborghini Super Trofeo, il campionato monomarca della casa di Sant’Agata Bolognese.

Sabato 11 aprile

Ore 14.40: Gara 1 (Sky Sport MotoGP)

Domenica 12 aprile

Ore 12.30: Gara 2 (Sky Sport MotoGP)

Sail GP: tappa in Brasile con il GP di Rio de Janeiro

Dalla pista al mare con il Sail GP, che fa tappa in Brasile per il Gran Premio di Rio de Janeiro.

Sabato 11 aprile

Ore 20: Day 1 (Sky Sport Arena)

Domenica 12 aprile