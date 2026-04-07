WEC, presentate le Ferrari per Le Mans: spettacolo con frecce tricolori e Hypercar

In vista dell’imminente avvio del FIA World Endurance Championship 2026, il programma Hypercar di Maranello continua tra eventi istituzionali e non.

WEC 2026: Ferrari 499P si svela con l’esibizione delle Frecce Tricolori

Il primo appuntamento di oggi si è tenuto presso la base aerea di Rivolto, in Friuli, sancendo un connubio tra l’ingegneria automobilistica italiana e l’Aeronautica Militare. La Ferrari 499P numero 51 ha condiviso la pista con i velivoli MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori. Durante la sessione, il prototipo guidato da James Calado ha effettuato manovre a terra coordinate da Miguel Molina, mentre la squadriglia aerea eseguiva un sorvolo sincronizzato.

Parallelamente, i piloti ufficiali Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi hanno partecipato a un volo tecnico a bordo dei jet militari.

L’iniziativa è stata ideata per analizzare le stringenti affinità tra il rigore aerospaziale e il motorsport di vertice in termini di telemetria, gestione delle forze fisiche e lavoro di squadra.

La partnership AF Corse-ESA NanoTech

Sul fronte commerciale, la scuderia “privata” AF Corse ha ufficializzato la propria presenza per la terza stagione consecutiva nella classe regina. Presso il polo tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo è stata presentata la vettura numero 83, affidata ai detentori del titolo della 24 Ore di Le Mans e vicecampioni iridati Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson. Il prototipo mantiene la livrea Giallo Modena con inserti rossi, ma integra quest’anno il marchio del nuovo partner ESA NanoTech.

La collaborazione con la startup del gruppo LMDV Capital, presieduto da Leonardo Maria Del Vecchio, introduce nel team un asset legato alla sostenibilità industriale. ESA NanoTech è infatti specializzata nella sintesi di grafene ad alte prestazioni ricavato dal trattamento di materiali plastici. Del Vecchio ha evidenziato come l’ingresso nel mondiale WEC miri a valorizzare l’innovazione tecnologica nazionale, utilizzando i circuiti internazionali come banco di prova per i materiali avanzati.

L’operazione ha registrato il pieno supporto dei vertici sportivi. Amato Ferrari, fondatore di AF Corse, ha confermato l’obiettivo di mantenere la Scuderia al vertice. Presente anche Antonello Coletta, responsabile Ferrari Endurance, che ha infine definito l’accordo un passaggio fondamentale per consolidare la solidità finanziaria e tecnica di una squadra indipendente rivelatasi cruciale per i recenti successi del marchio.

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