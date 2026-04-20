WEC, ad Imola vince Toyota: i prossimi appuntamenti della stagione

E’ cominciato il Mondiale WEC. Nella splendida cornice di Imola ieri è andata in scena la prima gara che ha visto protagoniste solo le Hypercar e le LMGt3.

Imola: festa Toyota, Ferrari solo seconda

Il fine settimana del WEC sul tracciato di Imola ha visto la Toyota festeggiare. Nel corso della giornata di ieri è andata in scena la prima gara stagionale del Campionato del Mondo Endurance, che ha segnato la cinquantesima affermazione del marchio.

La rinnovata vettura giapponese TR010 Hybrid, affidata all’equipaggio composto da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, è riuscita a vincere grazie ad una strategia perfetta.

A fare la differenza un pit-stop rapido in regime di SC che ha consentito alla scuderia nipponica di scavalcare la Ferrari 499P di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado.

Nonostante una maggiore velocità assoluta palesata in pista, il team di Maranello si è dovuto accontentare della piazza d’onore, impossibilitata a superare la seconda Toyota (poi arrivata terza) anche per colpa di una velocità di punta non elevata.

Per quanto concerne il resto del gruppo Hypercar, bene Alpine con una gara solida gara che l’ha piazzata ai piedi del podio, immediatamente seguita dalla BMW. Più staccata la seconda Ferrari ufficiale, giunta sesta a causa di una penalità inflitta per un sorpasso irregolare, mentre problemi tecnici hanno estromesso Cadillac e Peugeot dalla lotta di vertice. Esordio prudente ma costruttivo per le esordienti vetture coreane Genesis, entrambe giunte al traguardo.

Nella categoria LMGT3, il successo va alla BMW del team WRT dopo un improvviso cedimento elettrico che ha bloccato la McLaren battistrada.

La McLaren del team Garage 59, fino a quel momento leader della corsa con un margine rassicurante, è stata costretta al ritiro a causa di un fatale guasto all’impianto elettrico. L’imprevisto ha spianato la strada al successo della BMW WRT e condotta dal trio composto da Harper, Thompson e McIntosh.

L’equipaggio ha tagliato il traguardo precedendo la Corvette del team TF Sport, a lungo in lotta anche per il primo posto. A completare il podio è stata la Porsche gestita da Manthey, protagonista di una grande rimonta. Meno bene la Ferrari AF Corse, che ha agguantato la sesta piazza in extremis.

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I prossimi appuntamenti del WEC

Archiviato l’appuntamento emiliano, l’attenzione del Mondiale Endurance si sposta ora sulle successive tappe europee. Il calendario prevede come prossimo banco di prova la 6 Ore di Spa-Francorchamps, programmata per il 9 maggio.

L’evento sarà il collaudo definitivo in preparazione della corsa più prestigiosa della stagione, la 24 Ore di Le Mans, fissata per il 13 e 14giugno.