Rally Val d’Orcia: vincono Ciuffi e Cigni, spettacolo a Foligno

Il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra 2026, andato in scena sugli sterrati del Rally della Val d’Orcia, ha cisto la vittoria dell’equipaggio composto da Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni.

Trionfo di Tommaso Ciuffi al Rally della Val d’Orcia: Marquito Bulacia nuovo leader del CIRT 2026

Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni vincono il Rally della Val d’Orcia tra le colline di Foligno. A bordo della Skoda Fabia RS, il pilota toscano ha completato i 100 chilometri di prove speciali cronometrate al primo posto assoluto, riscattando il precedente ritiro e dimostrando tutte le sue qualità di gestione.

La competizione senese è stata caratterizzata da una lotta serratissima al vertice, con cinque differenti leader che si sono alternati nel corso dei due giorni di gara.

Il podio finale ha visto il dominio delle vetture Rally2 del marchio Skoda. La seconda posizione è stata conquistata dall’equipaggio francese formato da Louis Constant e Maxime Martini, in lotta per vincere fino alla foratura occorsa nella penultima frazione. Al terzo posto si sono classificati i veterani Paolo Andreucci e Silvia Gallotti, giunti al traguardo con un ritardo di 25 secondi dalla vetta.

Classifica generale e di tappa

I percorsi tecnici attorno a Radicofani non hanno risparmiati colpi di scena in classifica generale. Il vincitore del primo appuntamento stagionale, Benjamin Korhola, è stato costretto al ritiro già nella seconda prova speciale. Sorte simile è toccata ad Alberto Battistolli, uscito di strada durante l’ottava sessione cronometrata mentre si trovava in piena lotta per il primato. Nonostante un grave imprevisto legato agli pneumatici nella giornata di domenica, il boliviano Marquito Bulacia ha concluso la prova al quarto posto. Questo risultato, più i punti addizionali garantiti dalla Power Stage, permette a Bulacia di conquistare la leadership provvisoria del campionato.

Per quanto concerne le altre classifiche, la categoria Due ruote motrici ha visto prevalere la Lancia Ypsilon Rally4 di Davide Pesavento e Alessandro Michelet.

Nel raggruppamento Rally3 il successo è andato al duo Tosetto–Angeli su Ford Fiesta, mentre tra le vetture di classe Rally5 si sono imposti Stella e Refondini a bordo di una Renault Clio.

Il calendario del Campionato Italiano Rally Terra proseguirà regolarmente a fine maggio con la disputa del Rally Adriatico.

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