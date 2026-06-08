Motori in tv: Formula 1 a Barcellona e Superbike a Misano, il programma completo del super weekend su Sky e NOW

Weekend ricchissimo per gli appassionati di motori. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, mentre la Superbike fa tappa al Misano World Circuit per il Round dell’Emilia-Romagna. In programma anche Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e gli highlights del CIV di Imola.
Formula 1, si corre a Barcellona
La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, in programma da giovedì 11 a domenica 14 giugno e trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW.
Il weekend si aprirà giovedì con la conferenza stampa dei piloti e la tradizionale pit walk. Venerdì spazio alle prime due sessioni di prove libere, mentre sabato sarà la giornata dedicata alle qualifiche. Domenica il semaforo verde della gara scatterà alle ore 15.
Accanto alla Formula 1 scenderanno in pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il programma della Formula 1
Giovedì 11 giugno
- 14:30 Conferenza stampa piloti
- 17:45 Paddock Live Pit Walk
Venerdì 12 giugno
- 09:50 F3 Prove Libere
- 11:00 F2 Prove Libere
- 13:15 Paddock Live
- 13:30 F1 Prove Libere 1
- 14:30 Paddock Live
- 14:55 Qualifiche F3
- 15:50 Qualifiche F2
- 16:45 Paddock Live
- 17:00 F1 Prove Libere 2
- 18:00 Paddock Live
- 18:25 Porsche Supercup Prove Libere
- 19:30 Paddock Live Show
- 20:00 Conferenza Team Principal (differita)
Sabato 13 giugno
- 10:00 Sprint Race F3
- 11:15 Qualifiche Porsche Supercup
- 12:15 Paddock Live
- 12:30 F1 Prove Libere 3
- 13:30 Paddock Live
- 14:10 Sprint Race F2
- 15:15 Warm Up
- 15:30 Paddock Live
- 16:00 Qualifiche Formula 1
- 17:15 Paddock Live
- 17:45 Paddock Live Show
Domenica 14 giugno
- 08:35 Feature Race F3
- 10:05 Gara Porsche Supercup
- 11:20 Feature Race F2
- 13:30 Paddock Live
- 15:00 Gran Premio di Barcellona-Catalogna
- 17:00 Paddock Live Post Gara
- 17:30 Debriefing
- 18:00 Notebook
- 18:15 Race Anatomy
Superbike, spettacolo a Misano
Nel fine settimana motoristico trova spazio anche il Round dell’Emilia-Romagna del Mondiale Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Le gare saranno trasmesse su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, NOW e TV8.
Il programma della Superbike
Venerdì 12 giugno
- 10:15 Prove Libere 1 Superbike
- 13:25 Superpole WorldWCR
- 14:05 Superpole Supersport
- 14:55 Prove Libere 2 Superbike
- 15:55 Superpole WorldSSP
Sabato 13 giugno
- 11:10 Superpole Superbike
- 11:55 Gara 1 WorldWCR
- 12:55 Gara 1 World SportBike
- 13:55 Gara 1 WorldSSP
- 15:15 Pre Gara Superbike
- 15:30 Gara 1 Superbike
- 15:55 Post Gara
Domenica 14 giugno
- 10:55 Pre Gara Superbike
- 11:10 Superpole Race
- 11:25 Post Gara
- 11:45 Gara 2 WorldWCR
- 12:40 Gara 2 World SportBike
- 13:45 Pre Gara Superbike
- 14:00 Gara 2 Superbike
- 14:30 Post Gara
- 15:05 Gara 2 WorldSSP
- 15:45 Moto3 JuniorGP Catalunya (differita)
CIV Imola in differita
Spazio anche al Campionato Italiano Velocità Moto con gli highlights delle gare di Imola trasmessi su Sky Sport MotoGP.
Martedì 9 giugno
- 20:10 SportBike Gara 1
- 21:00 Moto4 Gara 1
- 21:45 SuperBike Gara 1
- 22:30 Supersport600 Gara 1
- 23:15 Moto3 Gara 1
Martedì 10 giugno
- 19:30 Supersport600 Superpole Race
- 20:15 Moto3 Gara 2
- 21:00 Moto4 Gara 2
- 21:45 SportBike Gara 2
- 22:30 SuperBike Gara 2
- 23:15 Supersport600 Gara 2
Aggiornamenti live per tutto il weekend
Per tutta la durata dell’evento saranno disponibili aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.