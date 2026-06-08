Motori in tv: Formula 1 a Barcellona e Superbike a Misano, il programma completo del super weekend su Sky e NOW

Weekend ricchissimo per gli appassionati di motori. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, mentre la Superbike fa tappa al Misano World Circuit per il Round dell’Emilia-Romagna. In programma anche Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e gli highlights del CIV di Imola.

Formula 1, si corre a Barcellona

La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, in programma da giovedì 11 a domenica 14 giugno e trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW.

Il weekend si aprirà giovedì con la conferenza stampa dei piloti e la tradizionale pit walk. Venerdì spazio alle prime due sessioni di prove libere, mentre sabato sarà la giornata dedicata alle qualifiche. Domenica il semaforo verde della gara scatterà alle ore 15.

Accanto alla Formula 1 scenderanno in pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il programma della Formula 1

Giovedì 11 giugno

14:30 Conferenza stampa piloti

17:45 Paddock Live Pit Walk

Venerdì 12 giugno

09:50 F3 Prove Libere

11:00 F2 Prove Libere

13:15 Paddock Live

13:30 F1 Prove Libere 1

14:30 Paddock Live

14:55 Qualifiche F3

15:50 Qualifiche F2

16:45 Paddock Live

17:00 F1 Prove Libere 2

18:00 Paddock Live

18:25 Porsche Supercup Prove Libere

19:30 Paddock Live Show

20:00 Conferenza Team Principal (differita)

Sabato 13 giugno

10:00 Sprint Race F3

11:15 Qualifiche Porsche Supercup

12:15 Paddock Live

12:30 F1 Prove Libere 3

13:30 Paddock Live

14:10 Sprint Race F2

15:15 Warm Up

15:30 Paddock Live

16:00 Qualifiche Formula 1

17:15 Paddock Live

17:45 Paddock Live Show

Domenica 14 giugno

08:35 Feature Race F3

10:05 Gara Porsche Supercup

11:20 Feature Race F2

13:30 Paddock Live

15:00 Gran Premio di Barcellona-Catalogna

17:00 Paddock Live Post Gara

17:30 Debriefing

18:00 Notebook

18:15 Race Anatomy

Superbike, spettacolo a Misano

Nel fine settimana motoristico trova spazio anche il Round dell’Emilia-Romagna del Mondiale Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Le gare saranno trasmesse su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, NOW e TV8.

Il programma della Superbike

Venerdì 12 giugno

10:15 Prove Libere 1 Superbike

13:25 Superpole WorldWCR

14:05 Superpole Supersport

14:55 Prove Libere 2 Superbike

15:55 Superpole WorldSSP

Sabato 13 giugno

11:10 Superpole Superbike

11:55 Gara 1 WorldWCR

12:55 Gara 1 World SportBike

13:55 Gara 1 WorldSSP

15:15 Pre Gara Superbike

15:30 Gara 1 Superbike

15:55 Post Gara

Domenica 14 giugno

10:55 Pre Gara Superbike

11:10 Superpole Race

11:25 Post Gara

11:45 Gara 2 WorldWCR

12:40 Gara 2 World SportBike

13:45 Pre Gara Superbike

14:00 Gara 2 Superbike

14:30 Post Gara

15:05 Gara 2 WorldSSP

15:45 Moto3 JuniorGP Catalunya (differita)

CIV Imola in differita

Spazio anche al Campionato Italiano Velocità Moto con gli highlights delle gare di Imola trasmessi su Sky Sport MotoGP.

Martedì 9 giugno

20:10 SportBike Gara 1

21:00 Moto4 Gara 1

21:45 SuperBike Gara 1

22:30 Supersport600 Gara 1

23:15 Moto3 Gara 1

Martedì 10 giugno

19:30 Supersport600 Superpole Race

20:15 Moto3 Gara 2

21:00 Moto4 Gara 2

21:45 SportBike Gara 2

22:30 SuperBike Gara 2

23:15 Supersport600 Gara 2

Aggiornamenti live per tutto il weekend

Per tutta la durata dell’evento saranno disponibili aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.