Motori in tv, weekend su Sky: WEC a Imola, Superbike ad Assen e IndyCar a Long Beach

Dal 17 al 19 aprile grande spettacolo con la 6 Ore di Imola, il Round dei Paesi Bassi della Superbike e la IndyCar in California. In onda anche il documentario “Discover Kimi”.

Un fine settimana ricco di motori è pronto ad accendersi su Sky e in streaming su NOW dal 17 al 19 aprile, con appuntamenti di rilievo internazionale tra endurance, superbike e monoposto americane. Il programma include la prima gara stagionale del FIA World Endurance Championship, il Round dei Paesi Bassi della Superbike e il Long Beach Grand Prix della IndyCar Series.

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Grande attesa per il debutto stagionale del World Endurance Championship con la 6 Ore di Imola, primo appuntamento del mondiale 2026 che si corre in Italia. La gara prenderà il via domenica 19 aprile alle 13 su Sky Sport Max. Riflettori puntati sulla Ferrari, reduce da una stagione 2025 ricca di successi culminata con la conquista dei titoli iridati nella classe Hypercar. In pista anche Toyota, BMW, Cadillac, Peugeot e Alpine, oltre alla novità Genesis, al debutto nella categoria regina. Presente anche la classe GT3, con Porsche chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Il weekend vedrà protagonista anche il WorldSBK, impegnato sul circuito di Assen per il Round dei Paesi Bassi, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Il programma si apre venerdì 17 aprile con le prove libere alle 10.15 e alle 14.55. Sabato 18 aprile alle 11.10 si disputa la Superpole, seguita da Gara 1 alle 15.30. Domenica 19 aprile alle 11.10 è prevista la Superpole Race, mentre Gara 2 scatterà alle 15.30.

Spazio anche alla NTT IndyCar Series con il Long Beach Grand Prix, quinta prova stagionale del campionato americano. La gara sarà trasmessa in diretta domenica 19 aprile alle 23.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Nel fine settimana debutta anche la produzione originale Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della Formula 1, documentario in tre episodi dedicato al percorso di Andrea Kimi Antonelli. La prima puntata andrà in onda alle 18.30 su Sky Sport 24 e alle 22.45 su Sky Sport Uno, disponibile anche on demand.

Aggiornamenti, interviste e highlights saranno disponibili per tutto il weekend su Sky Sport 24, sul sito ufficiale e sui canali social della piattaforma.

Programmazione completa

FIA WEC – 6 Ore di Imola

Domenica 19 aprile

Ore 13 – gara (Sky Sport Max)

WorldSBK – Round Paesi Bassi (Assen)

Venerdì 17 aprile

Ore 10.15 prove libere 1

Ore 14.05 Sportbike Superpole

Ore 14.55 prove libere 2

Ore 15.55 SSP Superpole

Ore 16.50 WCR Superpole

Sabato 18 aprile

Ore 11.10 Superpole SBK

Ore 11.55 WCR gara 1

Ore 12.55 Sportbike gara 1

Ore 13.55 SSP gara 1

Ore 15.15 pre gara SBK

Ore 15.30 Gara 1 SBK

Ore 15.55 post gara

Domenica 19 aprile

Ore 10.55 pre gara

Ore 11.10 Superpole Race

Ore 11.25 post gara

Ore 11.55 WCR gara 2

Ore 12.55 Sportbike gara 2

Ore 13.55 SSP gara 2

Ore 15.15 pre gara

Ore 15.30 Gara 2 SBK

Ore 15.55 post gara

IndyCar Series – Long Beach Grand Prix

Domenica 19 aprile

Ore 23.45 gara (Sky Sport Uno, Sky Sport F1)

Discover Kimi

Prima puntata: 17 aprile

Ore 18.30 Sky Sport 24

Ore 22.45 Sky Sport Uno

Disponibile on demand