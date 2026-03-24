Motori su Sky e NOW dal 26 al 29 marzo: F1 in Giappone, MotoGP in Texas, WorldSBK in Portogallo e IndyCar

Un weekend di fuoco con quattro campionati in pista in contemporanea: il GP del Giappone di F1 a Suzuka, il GP degli Stati Uniti di MotoGP ad Austin con Sprint sabato e gara domenica, il Round del Portogallo della WorldSBK e l’IndyCar al Barber Motorsports Park. Ad Austin anche la Harley-Davidson Bagger World Cup

Da giovedì 26 a domenica 29 marzo la Casa dello Sport di Sky non conosce soste. Quattro campionati in pista in contemporanea su due e quattro ruote, con il fuso orario a regalare emozioni dal pomeriggio fino a notte fonda. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

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F1: GP del Giappone a Suzuka in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Terzo appuntamento stagionale della Formula 1 sul circuito di Suzuka. Si parte giovedì 26 marzo con il Paddock Live Pit Walk alle 12.45 e la conferenza stampa piloti alle 13. La prima sessione di prove libere scatta nella notte tra giovedì e venerdì alle 3.30, con la seconda venerdì mattina alle 7. Nella notte tra venerdì e sabato alle 3.30 la terza sessione, mentre sabato alle 7 si assegna la pole position. Il semaforo verde della gara è fissato nella notte tra sabato e domenica alle 7, con repliche previste alle 11.15, alle 14 e alle 18. Al microfono Carlo Vanzini con Marc Gené e Roberto Chinchero, analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. In pista l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy con Fabio Tavelli.

MotoGP: GP degli Stati Uniti ad Austin su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW

Il Motomondiale vola ad Austin per il terzo round stagionale. Giovedì 26 marzo conferenza stampa piloti alle 18. Venerdì 27 via alle prove libere dal pomeriggio: Moto3 alle 14.55, Moto2 alle 15.45 e MotoGP alle 16.40, con le prequalifiche di Moto3 alle 19.15, Moto2 alle 20 e MotoGP alle 20.55. Sabato 28 marzo il programma riparte dalle libere 2 nel pomeriggio — Moto3 alle 14.35, Moto2 alle 15.20, MotoGP alle 16.05 — seguite dalle qualifiche MotoGP alle 16.45, Moto3 alle 18.45 e Moto2 alle 19.40. La Sprint MotoGP scatta sabato alle 20.55. Domenica 29 marzo le gare: Moto3 alle 19, Moto2 alle 20.15 e MotoGP alle 22. A raccontare tutto il weekend Guido Meda e Mauro Sanchini, con Vera Spadini agli approfondimenti, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni dagli aggiornamenti dalla pista, e Rosario Triolo e Mattia Pasini al commento di Moto2 e Moto3.

Harley-Davidson Bagger World Cup ad Austin

Ad Austin in pista anche la Harley-Davidson Bagger World Cup: Race 1 sabato 28 marzo alle 22.05 su Sky Sport Mix, Race 2 domenica 29 marzo alle 16.45 su Sky Sport Max.

WorldSBK: Round del Portogallo a Portimao su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport MotoGP

La Superbike mondiale fa tappa a Portimao. Venerdì 27 marzo prove libere 1 alle 11.15 su Sky Sport MotoGP, Superpole WCR alle 14.25 e SportBike Superpole alle 15.05 su Sky Sport Arena, prove libere 2 alle 15.55 e Superpole SSP alle 16.55 sempre su Sky Sport Arena. Sabato 28 marzo Superpole SBK alle 12.10, WCR Gara 1 alle 12.55, SportBike alle 13.55, SSP Gara 1 alle 14.55 e SBK Gara 1 alle 16.30. Domenica 29 marzo Superpole Race alle 12.10 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, WCR Gara 2 alle 12.55, SportBike Gara 2 alle 13.55, SSP Gara 2 alle 14.55 e SBK Gara 2 alle 16.30.

NTT IndyCar Series: Children’s of Alabama Indy Grand Prix su Sky Sport F1

Domenica 29 marzo alle 19.15 in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW il Children’s of Alabama Indy Grand Prix al Barber Motorsports Park.

Per tutto il weekend aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.