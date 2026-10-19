Champions, Europa e Conference League su Sky e NOW dal 20 al 22 ottobre: partite, orari e canali

Tre giorni di coppe europee nella Casa dello Sport: 17 partite di Champions League tra martedì e mercoledì, poi giovedì 36 incontri tra Europa e Conference League. In campo Roma, Napoli, Como, Juventus, Milan e Atalanta, mentre Inter-Shakhtar sarà disponibile su Prime Video anche attraverso i dispositivi Sky per gli abbonati al servizio Amazon.

Tre giorni di grande calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Da martedì 20 a giovedì 22 ottobre tornano Champions League, Europa League e Conference League, con un programma che vedrà protagoniste anche sei squadre italiane: Roma, Napoli, Como, Juventus, Milan e Atalanta.

La settimana si aprirà con la terza giornata della league phase di Champions League, con 17 partite trasmesse tra martedì e mercoledì e la possibilità di seguire gli incontri in contemporanea attraverso Diretta Gol. Giovedì toccherà invece alla terza giornata di Europa League e alla seconda di Conference League, per un totale di 36 partite live.

Champions League, martedì Roma e Napoli in campo alle 21

La Champions riparte martedì 20 ottobre. Alle 18.45 spazio ai primi due incontri, mentre dalle 21 scatterà la serata che coinvolgerà anche Roma e Napoli.

I giallorossi ospiteranno lo Slovan Bratislava all’Olimpico, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Fabio Caressa, commento di Beppe Bergomi e inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Alla stessa ora il Napoli affronterà il Bodø/Glimt al Maradona. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena e Sky Sport 252, con Riccardo Gentile alla telecronaca e Luca Marchegiani al commento. A bordocampo Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Tra i grandi appuntamenti delle 21 anche PSG-Barcellona, Manchester City-AEK Atene, Liverpool-Villarreal, Stoccarda-Atletico Madrid e Porto-PSV Eindhoven.

Mercoledì Como-Manchester United e Bayern-Arsenal

Mercoledì 21 ottobre sarà il Como ad aprire il programma delle italiane. Alle 18.45 la formazione lombarda ospiterà il Manchester United al Sinigaglia, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Federico Zancan e commento di Riccardo Montolivo.

Alle 21 uno dei match di maggiore richiamo della giornata sarà Bayern Monaco-Arsenal, in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, con Stefano Borghi e Lorenzo Minotti.

Nella stessa fascia oraria sono in programma anche Real Madrid-Lipsia, Aston Villa-Viking, Real Betis-Feyenoord, Sporting Lisbona-LASK e Club Brugge-Lens.

Alle 21 si giocherà anche Inter-Shakhtar Donetsk. I clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno seguire l’incontro tramite l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Mercoledì spazio inoltre alla UEFA Youth League: alle 16 su Sky Sport Uno è in programma Inter U20-Shakhtar Donetsk U19, valida per la terza giornata della league phase.

Europa League, giovedì Juventus-Rennes e Bournemouth-Milan

Giovedì 22 ottobre sarà la volta di Europa League e Conference League, con 36 partite complessive e Diretta Gol per seguire in contemporanea gli incontri delle varie fasce orarie.

La prima italiana a scendere in campo sarà la Juventus, che alle 18.45 ospiterà il Rennes all’Allianz Stadium. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, con Maurizio Compagnoni alla telecronaca e Massimo Gobbi al commento.

Alle 21 toccherà invece al Milan, impegnato sul campo del Bournemouth. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con telecronaca di Massimo Marianella e commento di Aldo Serena.

Nella serata di Europa League spazio anche a Besiktas-Crystal Palace, Celtic-Celta Vigo e Hoffenheim-Olympique Lione, oltre alle altre gare disponibili all’interno di Diretta Gol.

Conference League, Ajax-Atalanta alle 21

La Conference League inizierà già alle 16.30 con Kairat Almaty-Panathinaikos. Alle 18.45 sarà trasmessa Jablonec-Brighton, mentre le altre partite della fascia saranno disponibili anche attraverso Diretta Gol.

Alle 21 riflettori sulla Atalanta, attesa alla Johan Cruijff Arena dall’Ajax. Il match sarà in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 254, con Paolo Ciarravano alla telecronaca, Fernando Orsi al commento e Massimiliano Nebuloni inviato.

Champions League su Sky e NOW: il programma di martedì 20 ottobre

Ore 18.45

Diretta Gol – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sabah-Borussia Dortmund – Sky Sport Calcio e Sky Sport 254

Fenerbahçe-Slavia Praga – Sky Sport Arena e Sky Sport 255

Ore 21

Diretta Gol – Sky Sport 251

Roma-Slovan Bratislava – Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K

PSG-Barcellona – Sky Sport Calcio e Sky Sport 254

Napoli-Bodø/Glimt – Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Manchester City-AEK Atene – Sky Sport Mix e Sky Sport 255

Liverpool-Villarreal – Sky Sport 256

Stoccarda-Atletico Madrid – Sky Sport 257

Porto-PSV Eindhoven – Sky Sport 258

Champions League su Sky e NOW: il programma di mercoledì 21 ottobre

Ore 18.45

Diretta Gol – Sky Sport Arena e Sky Sport 251

Como-Manchester United – Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K

Lille-Galatasaray – Sky Sport Calcio e Sky Sport 254

Ore 21

Diretta Gol – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Bayern Monaco-Arsenal – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Real Madrid-Lipsia – Sky Sport Arena e Sky Sport 254

Aston Villa-Viking – Sky Sport Max e Sky Sport 255

Real Betis-Feyenoord – Sky Sport 256

Sporting Lisbona-LASK – Sky Sport 257

Club Brugge-Lens – Sky Sport 258

Europa League su Sky e NOW: il programma di giovedì 22 ottobre

Ore 18.45

Juventus-Rennes – Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K

OFI Creta-Bayer Leverkusen – Sky Sport Calcio e Sky Sport 254

Lech Poznan-Sunderland – Sky Sport Mix e Sky Sport 255

Diretta Gol – Sky Sport Arena e Sky Sport 251, con:

Ararat-AZ Alkmaar

Ferencváros-Torreense

Dinamo Zagabria-NEC

Union Saint Gilloise-Hapoel Beer Sheva

Sturm Graz-Olympique Marsiglia

Ore 21

Bournemouth-Milan – Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Besiktas-Crystal Palace – Sky Sport Calcio e Sky Sport 255

Celtic-Celta Vigo – Sky Sport Mix e Sky Sport 256

Hoffenheim-Olympique Lione – Sky Sport 257

Diretta Gol – Sky Sport 251, con:

Viktoria Plzen-Levski Sofia

Jagiellonia-Anderlecht

Lillestroem-Real Sociedad

Celje-Salisburgo

Olympiacos-Sparta Praga

Omonia-Benfica

Conference League su Sky e NOW: il programma di giovedì 22 ottobre

Ore 16.30

Kairat Almaty-Panathinaikos – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Ore 18.45

Jablonec-Brighton – Sky Sport 256

Diretta Gol – Sky Sport Arena e Sky Sport 251, con:

Saburtalo Tbilisi-Mjällby AIF

Nordsjælland-CSKA Sofia

Stella Rossa-Copenhagen

Kauno Žalgiris-Brann

Getafe-Lugano

Inter Escaldes-U Craiova

Pafos-Riga

Trabzonspor-Hearts

Ore 21

Ajax-Atalanta – Sky Sport Arena e Sky Sport 254

Diretta Gol – Sky Sport 251, con:

Aarhus-Egnatia

Monaco-Friburgo

Midtjylland-STVV

Thun-Hajduk Spalato

Borac-KuPS Kuopio

Lincoln-Twente

Braga-Gent

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Gli studi Sky per Champions, Europa e Conference League

La Champions sarà accompagnata da Sky Calcio Show. Martedì dalle 18 Licia Virdis sarà in studio con Alessandro Costacurta, mentre dalle 20 e nel postpartita Federica Masolin condurrà con Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Costacurta e Alessandro Florenzi. A mezzanotte spazio ad After Party Show.

Mercoledì dalle 18 Sky Calcio Show sarà condotto da Licia Virdis con Paolo Condò e Zvonimir Boban. Dalle 20 e dalle 23 toccherà a Federica Masolin con Fabio Capello, Boban, Paolo Di Canio e, nel postpartita, Paolo Condò. Anche in questo caso la serata si chiuderà a mezzanotte con After Party Show.

Giovedì, per Europa e Conference League, dalle 18 sarà invece il momento di Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Giancarlo Marocchi e Veronica Baldaccini. Dalle 20 e dalle 23 conduzione affidata a Federica Masolin con Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Veronica Baldaccini e Giancarlo Marocchi.

A mezzanotte spazio ad After Party Show con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside e, contemporaneamente, a Goleador Europa con Martina Quaranta, per il riepilogo dei gol segnati sui campi continentali.