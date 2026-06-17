Terribile notizia per il pilota della MotoGP: “Non è operabile” – Sportface.it

Terribile notizia per il pilota della MotoGP: “Non è operabile”

La situazione attorno a Johann Zarco ha preso una piega che nessuno nel box LCR avrebbe voluto raccontare. Dopo l’incidente e gli accertamenti medici, il quadro clinico è rimasto fermo su una frase che pesa più di tutte le altre: “Al momento, non è operabile”.

Le parole arrivate dal team manager Lucio Cecchinello restituiscono un’immagine chiara, anche se difficile da accettare nel paddock, dove tutto è sempre legato ai tempi e alla possibilità di tornare in sella il prima possibile.

Infortunio al ginocchio per Zarco, rientro lungo

Il problema non è soltanto l’infortunio in sé, ma il fatto che al momento non può essere sottoposto ad intervento fino a quando la bruciatura profonda sulla gamba non sarà completamente guarita, altrimenti si rischierebbero infezioni.

Questo significa che il percorso di recupero dovrà necessariamente passare da una gestione diversa, più lenta, meno lineare, con controlli continui e una valutazione costante dell’evoluzione fisica.

Nel mondo della MotoGP, dove il corpo dei piloti viene sottoposto a sollecitazioni estreme ogni weekend, una situazione del genere cambia completamente i piani. Non si parla solo di gare saltate, ma di un equilibrio fisico che deve essere ricostruito senza forzature.

Crutchlow pronto a restare in sella alla LCR

In questo scenario si inserisce anche la gestione sportiva del team LCR, che secondo le ultime indicazioni starebbe valutando la continuità con Cal Crutchlow.

Una scelta dettata più dalla necessità che dalla programmazione, ma che permette alla squadra di non perdere completamente la rotta in un momento complicato.