Offerta fuori di testa per Marc Marquez: il campione del Mondo torna alla Honda – Sportface.it

Offerta fuori di testa per Marc Marquez: il campione del Mondo torna alla Honda

La voce gira da qualche giorno e non è una di quelle che si spengono subito. Quando si parla di lui, succede spesso così: basta poco per riaccendere scenari che sembravano chiusi. E invece no, perché nel paddock certe storie non finiscono mai davvero.

La sensazione è che qualcosa si stia muovendo sotto traccia, con contatti che non sono ufficiali, ma nemmeno inventati. Non è la prima volta che il suo nome viene accostato a un ritorno, ma questa volta il tono sembra diverso, più insistente, quasi più concreto.

Secondo quanto riportato da Don Balon, la Honda avrebbe messo sul tavolo un’offerta economicamente molto alta per riportare Marc Marquez a casa, lì dove ha costruito gran parte della sua carriera. Una proposta che, almeno sulla carta, sarebbe difficile da ignorare.

Marquez tra Ducati e l’offerta Honda

Il dettaglio che pesa davvero è un altro. Il campione del mondo in carica è in scadenza con la Ducati alla fine della stagione e proprio per questo il suo nome è tornato al centro delle trattative. Non c’è solo Honda nella storia: con la squadra attuale si starebbe parlando anche di un possibile rinnovo, segno che la partita è aperta.

Qui entra in gioco qualcosa che va oltre i numeri. Ducati oggi offre una moto competitiva, forse la più solida del lotto, mentre Honda arriva da stagioni complicate, con risultati lontani da quelli a cui era abituata. E allora la domanda viene naturale: perché pensare a un ritorno?

La risposta potrebbe stare in un equilibrio difficile tra progetto tecnico e rapporto personale. Honda, per lui, non è mai stata una squadra qualsiasi. È stata casa, nel bene e nel male, anche negli anni degli infortuni e delle difficoltà.

Un ritorno con i giapponesi sarebbe una scommessa vera, con tutti i rischi del caso. Restare con la Rossa, invece, significherebbe continuità, ma anche accettare un contesto dove la concorrenza interna è forte e non sempre gestibile.

Al momento, non c’è una scelta definitiva. Ci sono trattative, offerte, contatti e valutazioni. E in mezzo c’è un pilota che ha già dimostrato di prendere decisioni controcorrente.