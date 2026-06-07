MotoGP Ungheria, Marquez firma la centesima vittoria in carriera: Acosta e Bagnaia sul podio

Lo spagnolo della Ducati festeggia un traguardo storico conquistando il Gran Premio d’Ungheria sul circuito di Balaton Park. Alle sue spalle Pedro Acosta e Francesco Bagnaia. Gara segnata da una maxi caduta al via che ha coinvolto diversi protagonisti del Mondiale.

Marc Marquez raggiunge una nuova pietra miliare della sua straordinaria carriera. Sul tracciato di Balaton Park, il pilota della Ducati Lenovo ha conquistato il Gran Premio d’Ungheria, centrando la centesima vittoria tra tutte le classi del Motomondiale.

Dopo aver avuto la meglio nel duello iniziale con Pedro Acosta, lo spagnolo ha progressivamente aumentato il vantaggio sugli inseguitori, tagliando il traguardo con oltre un secondo di margine sul pilota KTM.

Per Marquez si tratta di un successo particolarmente importante anche in ottica campionato, visto che gli permette di recuperare terreno nei confronti dei piloti che lo precedono in classifica generale.

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Acosta secondo, Bagnaia completa il podio

Alle spalle del vincitore ha chiuso Pedro Acosta, autore di una gara solida e competitiva con la KTM.

Terzo posto per Francesco Bagnaia, che riporta la seconda Ducati ufficiale sul podio al termine di una corsa gestita con grande regolarità.

Ai piedi del podio si sono classificati Ai Ogura e Luca Marini, mentre la top ten è stata completata da Diogo Moreira, Iker Lecuona, Jack Miller, Enea Bastianini e Brad Binder.

Maxi incidente al via

La gara è stata fortemente condizionata dall’incidente verificatosi nelle prime fasi, che ha coinvolto alcuni dei protagonisti della stagione.

Nella caduta sono rimasti coinvolti Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e Fermin Aldeguer, costretti ad abbandonare prematuramente il Gran Premio.

Un episodio che ha avuto conseguenze importanti anche sulla lotta per il titolo mondiale.

Nessuna frattura per Bezzecchi e Martin

Arrivano però notizie rassicuranti dal fronte Aprilia. Gli accertamenti effettuati dopo la gara hanno escluso fratture sia per Marco Bezzecchi sia per Jorge Martin.

Per il leader del Mondiale sono state riscontrate soltanto forti contusioni alla mano e alla gamba destra. Situazione analoga per Martin, che ha riportato contusioni alla schiena e al piede destro senza evidenza di lesioni ossee.

Ordine d’arrivo del GP d’Ungheria

Marc Marquez (Spagna, Ducati) – 42’55″325

Pedro Acosta (Spagna, KTM) +1″343

Francesco Bagnaia (Italia, Ducati) +11″632

Ai Ogura (Giappone, Aprilia) +15″539

Luca Marini (Italia, Honda) +18″669

Diogo Moreira (Brasile, Honda LCR) +21″794

Iker Lecuona (Spagna, Ducati Gresini) +22″815

Jack Miller (Australia, Yamaha Pramac) +23″283

Enea Bastianini (Italia, KTM Tech3) +24″491

Brad Binder (Sudafrica, KTM) +24″601

Classifica piloti

Marco Bezzecchi – 180 punti

Jorge Martin – 160

Fabio Di Giannantonio – 138

Pedro Acosta – 132

Marc Marquez – 108

Ai Ogura – 105

Francesco Bagnaia – 99

Raul Fernandez – 93

Alex Marquez – 67

Fermin Aldeguer – 64

Classifica costruttori

Aprilia – 238 punti

Ducati – 225

KTM – 154

Honda – 84

Yamaha – 49