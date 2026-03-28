MotoGP, Sprint Austin: Martin batte Bagnaia all’ultimo giro. Due cadute pesanti

Jorge Martin ha trionfato a Austin nella sprint del sabato: lo spagnolo ha vinto il duello con Francesco Bagnaia

Non è solo la vittoria di una sprint, ma forse qualcosa di più. Jorge Martin archivia definitivamente il calvario dell’ultimo anno e vince una gara veloce e tiratissima, praticamente fino all’ultimo giro, a Austin, negli Stati Uniti.

Martin è riuscito a tornare alla vittoria in una Sprint dopo addirittura 511 giorni dall’ultima volta, era successo a Sepang 2024. Ha contato molto la strategia vincente della gomma media al posteriore dalla metà di gara, che gli ha permesso di recuperare una serie di posizioni di fila in poco tempo, fino a raggiungere Bagnaia.

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L’italiano aveva dominato la gara fin dall’inizio, ma ha dovuto abdicare al ritorno prepotente dello spagnolo e al sorpasso decisivo su Francesco Bagnaia a metà della tornata conclusiva. Al terzo posto, ha chiuso Pedro Acosta, che è finito anche sotto investigazione per una possibile infrazione riguardante la pressione delle gomme.

Il successo di Martin nella Sprint a Austin e le cadute

Pensate che Martin è riuscito a diventare addirittura il nuovo leader del Mondiale: infatti, contestualmente alla vittoria dello spagnolo, è caduto Marco Bezzecchi. Un dato pesante, visto che si trovava secondo a pochi giri dalla fine.

La stessa fine è toccata a Marc Marquez, che è finito out dopo una staccata fuori misura che ha provocato la sua caduta e anche quella di Fabio Di Giannantonio all’inizio della sprint – l’italiano non ha colpe per quanto accaduto.