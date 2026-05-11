Europei di taekwondo 2026: Baretta in semifinale, prima medaglia azzurra garantita. Rimpianto Maggiore, fuori anche Molin e Bertagnin

Il 21enne di Aprilia supera tre incontri tutti al terzo round e si assicura il podio nei -68 kg. Beffa per Giulia Maggiore, rimontata a 30 secondi dal termine.

Giornata inaugurale con luci e ombre per l’Italia ai Campionati Europei di taekwondo 2026, in corso a Monaco di Baviera. Il bilancio complessivo resta positivo grazie all’impresa di Dennis Baretta, che si è guadagnato l’accesso alle semifinali nei -68 kg e ha già messo in tasca la certezza della prima medaglia della spedizione azzurra nella rassegna continentale.

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Baretta inarrestabile: tre vittorie al terzo round e podio garantito

Il ventunenne di Aprilia, già vincitore degli European Games 2023, ha percorso la strada verso le semifinali nel modo più combattuto possibile, vincendo tutti e tre i propri incontri soltanto al terzo e decisivo round. Il primo ostacolo era il lussemburghese Sekou Coulibaly, il secondo il tedesco Emre Cavusman, quarta testa di serie del tabellone. Nei quarti di finale Baretta ha poi superato l’ungherese Levente Mark Josza, staccando così il biglietto per il podio. Con la medaglia già al collo, l’azzurro proverà ora ad andare fino in fondo e conquistare il titolo europeo.

Maggiore beffata a 30 secondi dal termine

Il rimpianto più grande della giornata porta il nome di Giulia Maggiore. Nei -67 kg l’azzurra sembrava avere il match in pugno contro la montenegrina Andrea Berisaj: a trenta secondi dal termine dell’ultimo round era avanti di cinque punti. Poi la rimonta subita, il sorpasso e il definitivo 12-8 che ha chiuso i sogni di medaglia. Per la Maggiore resta un quinto posto che fa male.

Molin e Bertagnin, altri due quarti di finale

Si fermano ai quarti anche Mattia Molin ed Elisa Bertagnin. Il primo, impegnato nella categoria dei pesi massimi, ha ceduto al britannico Caden Cunningham, vice-campione olimpico in carica. La seconda, nei -46 kg, si è arresa all’israeliana Rivka Bayech. Entrambi chiudono al quinto posto, come la Maggiore.