MotoGP, GP Olanda: Ogura domina ad Assen, tris Aprilia. Bezzecchi cade e Martin vola in testa al Mondiale

Ai Ogura vince il Gran Premio d’Olanda davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin, che conquista la leadership della classifica piloti. Brutta caduta per Marco Bezzecchi, cosciente ma trasferito a Groningen per accertamenti.

Ai Ogura si prende la scena ad Assen e conquista il Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pilota giapponese dell’Aprilia Trackhouse domina la gara e precede al traguardo il compagno di box Raul Fernandez.

A completare il podio è Jorge Martin, che firma la tripletta Aprilia e soprattutto si porta in testa alla classifica piloti, approfittando della caduta di Marco Bezzecchi dopo appena tre giri.

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Ogura vince, Martin nuovo leader del Mondiale

La gara di Assen premia l’Aprilia, capace di piazzare tre moto nelle prime tre posizioni. Ogura chiude davanti a Fernandez, mentre Martin sale sul terzo gradino del podio e si prende la vetta del Mondiale.

Giornata pesante invece per Bezzecchi, costretto al ritiro dopo una brutta caduta e ora scivolato a sette punti da Martin in classifica. Ai piedi del podio chiude Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, davanti ad Alex Marquez e Marc Marquez.

Ritiro per Francesco Bagnaia, fermato da un problema ai freni.

Bezzecchi cosciente, trasferito a Groningen

Dopo la caduta nel Gran Premio d’Olanda, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito per una valutazione approfondita da parte dello staff sanitario.

Gli esami hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore, il team ha deciso il trasferimento a Groningen per sottoporlo a ulteriori esami specialistici, così da escludere lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro.

“È stato esaminato dagli specialisti, ha molto dolore al torace, alle gambe e alla caviglia. Muove tutti gli arti e ha parlato con suo papà. Lo accompagneremo a Groningen per ulteriori esami e avere una valutazione definitiva”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Franco Perona, Chief Medical Officer di Lifenet, medical partner di Aprilia.

Ordine d’arrivo del GP Olanda MotoGP

Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 40’21”905 alla velocità media di 175.5 km/h Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 2”004 Jorge Martin (Esp) Aprilia a 3”512 Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 9”315 Alex Marquez (Esp) Ducati a 10”140 Enea Bastianini (Ita) Ktm a 10”388 Marc Marquez (Esp) Ducati a 10”288 Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 19”039 Brad Binder (Rsa) Ktm a 19”383 Alex Rins (Esp) Yamaha a 20”302

Classifica piloti MotoGP

Jorge Martin (Esp) 193 Marco Bezzecchi (Ita) 186 punti Fabio Di Giannantonio (Ita) 177 Ai Ogura (Jpn) 168 Marc Marquez (Esp) 153 Raul Fernandez (Esp) 138 Pedro Acosta (Esp) 133 Francesco Bagnaia (Ita) 130 Alex Marquez (Esp) 78 Fermin Aldeguer (Esp) 76

Classifica costruttori MotoGP