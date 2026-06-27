MotoGP, Martin in pole ad Assen: prima fila Aprilia con Ogura e Bezzecchi

Jorge Martin conquista la pole position del GP d’Olanda davanti ad Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Dominio Aprilia nelle qualifiche di Assen, con Francesco Bagnaia quinto e prima Ducati in griglia.
Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sul circuito di Assen, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha firmato il miglior tempo in 1’30”812, conquistando la partenza al palo.
Alle sue spalle un’altra Aprilia: il giapponese Ai Ogura, con la Trackhouse, secondo per appena 11 millesimi. Terzo tempo per Marco Bezzecchi, che completa una prima fila tutta nel segno della casa di Noale con un ritardo di +0”033.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Aprilia domina le qualifiche di Assen
La superiorità Aprilia è confermata anche dal quarto posto di Raul Fernandez, staccato di +0”103. La prima Ducati è quella di Francesco Bagnaia, quinto a +0”118.
In seconda fila con Bagnaia ci sarà anche Fabio Di Giannantonio, sesto con la Ducati VR46.
Marc Marquez apre la terza fila
La terza fila sarà aperta da Marc Marquez, settimo con la Ducati a +0”319. Al suo fianco partiranno Pedro Acosta con la KTM e Fabio Quartararo con la Yamaha.
In quarta fila spazio a Joan Mir con la Honda, Enea Bastianini con la KTM Tech3 e Alex Marquez con la Ducati Gresini, senza tempo in qualifica.
MotoGP GP Olanda, griglia di partenza
1ª fila
- Jorge Martin, Aprilia, 1’30”812
Velocità media: 179.9 km/h
- Ai Ogura, Aprilia, 1’30”823
- Marco Bezzecchi, Aprilia, 1’30”845
2ª fila
- Raul Fernandez, Aprilia, 1’30”915
- Francesco Bagnaia, Ducati, 1’30”930
- Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1’30”955
3ª fila
- Marc Marquez, Ducati, 1’31”131
- Pedro Acosta, KTM, 1’31”224
- Fabio Quartararo, Yamaha, 1’31”316
4ª fila
- Joan Mir, Honda, 1’31”504
- Enea Bastianini, KTM, 1’31”604
- Alex Marquez, Ducati Gresini, no time