MotoGP, GP Olanda: Bezzecchi il più veloce nelle prequalifiche, Bagnaia quinto

Marco Bezzecchi chiude davanti a tutti le prequalifiche del GP d’Olanda della MotoGP. L’Aprilia precede Raul Fernandez e Pedro Acosta, mentre Francesco Bagnaia è quinto davanti a Marc Marquez.
Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP d’Olanda della MotoGP. Il leader del Mondiale ha chiuso la sessione con il crono di 1’31”123, portando la sua Aprilia ufficiale davanti a tutti.
Alle sue spalle si sono piazzati due spagnoli: Raul Fernandez, secondo con l’Aprilia Trackhouse a +0.177, e Pedro Acosta, terzo con la KTM a +0.187.
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Bezzecchi davanti, Aprilia protagonista
La sessione ha confermato l’ottimo rendimento dell’Aprilia, presente nelle prime posizioni non solo con Bezzecchi, ma anche con Raul Fernandez e con il giapponese Ai Ogura, quarto con l’Aprilia Trackhouse a +0.239.
Quinto tempo per Francesco Bagnaia, primo dei piloti Ducati, a +0.261. Subito dietro Marc Marquez, sesto con un ritardo di +0.323.
I dieci qualificati direttamente alla Q2
Settimo posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, a +0.480. Ottavo Enea Bastianini con la KTM a +0.465.
Nono tempo per Jorge Martin su Aprilia, a +0.515. Lo spagnolo è caduto a pochi minuti dal termine della sessione, senza riportare conseguenze.
A completare la lista dei dieci piloti ammessi direttamente alla Q2 di domani è Alex Marquez, decimo con la Ducati Gresini Racing a +0.578.
MotoGP GP Olanda, top 10 prequalifiche
- Marco Bezzecchi, Aprilia, 1’31”123
- Raul Fernandez, Aprilia Trackhouse, +0.177
- Pedro Acosta, KTM, +0.187
- Ai Ogura, Aprilia Trackhouse, +0.239
- Francesco Bagnaia, Ducati, +0.261
- Marc Marquez, Ducati, +0.323
- Fabio Di Giannantonio, Ducati VR46, +0.480
- Enea Bastianini, KTM, +0.465
- Jorge Martin, Aprilia, +0.515
- Alex Marquez, Ducati Gresini Racing, +0.578