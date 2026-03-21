MotoGP, GP Brasile: Di Giannantonio in pole position a Goiânia dopo il Q1, Bezzecchi secondo e Marc Marquez terzo

Il romano della Ducati Pertamina firma 1’17″410 sul circuito Ayrton Senna. Bagnaia undicesimo dopo una caduta nelle qualifiche. Sprint stasera, domani il GP

Fabio Di Giannantonio conquista la pole position del Gran Premio del Brasile. Sul circuito Ayrton Senna di Goiânia, il pilota romano della Ducati Pertamina firma il miglior tempo in 1’17″410 dopo essere passato dal Q1, regalandosi la prima partenza dalla prima casella della stagione. Una sessione di qualifiche ricca di colpi di scena e cadute, che testimoniano le insidie di un tracciato sconosciuto al paddock della MotoGP.

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La griglia di partenza

In prima fila accanto a Di Giannantonio ci sono Marco Bezzecchi con l’Aprilia, secondo a 70 millesimi, e Marc Marquez con la Ducati Lenovo, terzo a 81 millesimi. Quarto Fabio Quartararo su Yamaha a 151 millesimi, quinto Jorge Martin su Aprilia a 220 millesimi e sesto Ai Ogura su Aprilia Trackhouse a 292 millesimi.

In terza fila Fermin Aldeguer, Alex Marquez e Pedro Acosta. In quarta Johann Zarco, Francesco Bagnaia e Toprak Razgatlioglu. L’italiano della Ducati ufficiale partirà undicesimo dopo una caduta nelle qualifiche.

Le cadute di giornata

La sessione è stata caratterizzata da numerosi incidenti, a conferma della difficoltà del tracciato brasiliano: sono scivolati Bagnaia, Marc Marquez, Di Giannantonio, Martin e Acosta. Tutti e cinque sono riusciti a rientrare in gara senza conseguenze fisiche di rilievo.