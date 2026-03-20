MotoGP, GP del Brasile: Acosta il più veloce nelle FP1 bagnate a Goiânia, Miller secondo con le slick

La pioggia condiziona la prima sessione sul circuito dedicato ad Ayrton Senna, tornato in calendario per la prima volta dal 2004: lo spagnolo della KTM firma il miglior tempo nel finale con gomme rain. Bezzecchi terzo, Bagnaia nono

La MotoGP torna in Brasile dopo vent’anni di assenza e lo fa sul circuito di Goiânia, intitolato ad Ayrton Senna e non ospitato dal Mondiale dal 1989. L’esordio non poteva essere più incerto: la pioggia del mattino ha costretto a posticipare di un’ora e mezza il via delle FP1 e ha tenuto la pista bagnata per quasi tutta la sessione, rendendo le gomme rain le protagoniste assolute del primo turno.

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Acosta beffa tutti nel finale

Per oltre metà sessione il miglior tempo è rimasto nelle mani del campione del mondo Marc Marquez, sceso in pista con pneumatici da bagnato e subito veloce nei primissimi minuti. A meno di dieci minuti dalla fine è però Jorge Martin con l’Aprilia a mettere la testa davanti, salvo essere scalzato quasi subito ancora da Marquez. Nell’ultimo scorcio di sessione si decide tutto: Pedro Acosta piazza la zampata finale e chiude in 1:26.688, firmando il miglior tempo con gomme rain proprio quando la pista sembrava volgere verso le slick.

Alle sue spalle, a soli 87 millesimi, si è piazzato Jack Miller su Yamaha, che aveva osato per primo il passaggio alle gomme da asciutto nella prima parte del turno — una mossa anticipata rispetto alle condizioni della pista, ma che nel finale lo ha premiato con il secondo posto. Terzo Marco Bezzecchi su Aprilia a 0″230, seguito da Marc Marquez quarto a 0″287 e Franco Morbidelli quinto a 0″482. A completare la top-10 Maverick Viñales, Martin, Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia e Alex Marquez.

Il ritorno di Aldeguer, l’eroe di casa Moreira

Da segnalare il debutto stagionale di Fermin Aldeguer, tornato in pista per la prima volta dopo aver saltato i test invernali e il GP di Thailandia a causa di una frattura al femore rimediata in allenamento. Il pilota del team Gresini Racing ha chiuso ottavo. Il brasiliano Diogo Moreira, accolto con entusiasmo dal pubblico di casa — sugli spalti nonostante la lunga attesa per la pioggia — ha concluso diciottesimo, non senza un piccolo fuoripista nella ghiaia senza conseguenze.

Un weekend di incognite

Il Brasile rappresenta un territorio inesplorato per tutti i team: nessun test MotoGP è mai stato effettuato a Goiânia prima di questo weekend. Proprio per questo Michelin ha portato una dotazione pneumatici speciale, con più opzioni di slick anteriori e posteriori rinforzate per far fronte alle condizioni sconosciute del tracciato.

Il programma del venerdì e del weekend

A causa del ritardo mattutino, le sessioni pomeridiane hanno subito un posticipo. La MotoGP torna in pista questa sera alle 20 per la sessione che determinerà i primi dieci qualificati al Q2. Domani le FP2 alle 14.10, seguite da Q1 alle 14.50 e Q2 alle 15.15; la Sprint prenderà il via alle 19. Domenica, sempre alle 19, il secondo Gran Premio del Mondiale.

La classifica delle FP1