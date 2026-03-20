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MotoGP

MotoGP, GP del Brasile: Acosta il più veloce nelle FP1 bagnate a Goiânia, Miller secondo con le slick

Redazione
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Motori MotoGP GP Thailand
Mandatory Credit: Photo by Stephen Blackberry/SOPA Images/Shutterstock (16719471as) Number 37 Red Bull KTM Factory Racing rider Pedro Acosta on the podium after the race at the 2026 PT Grand Prix of Thailand. 2026 PT Grand Prix of Thailand Race in Buriram - 01 Mar 2026

La pioggia condiziona la prima sessione sul circuito dedicato ad Ayrton Senna, tornato in calendario per la prima volta dal 2004: lo spagnolo della KTM firma il miglior tempo nel finale con gomme rain. Bezzecchi terzo, Bagnaia nono

La MotoGP torna in Brasile dopo vent’anni di assenza e lo fa sul circuito di Goiânia, intitolato ad Ayrton Senna e non ospitato dal Mondiale dal 1989. L’esordio non poteva essere più incerto: la pioggia del mattino ha costretto a posticipare di un’ora e mezza il via delle FP1 e ha tenuto la pista bagnata per quasi tutta la sessione, rendendo le gomme rain le protagoniste assolute del primo turno.

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Acosta beffa tutti nel finale

Per oltre metà sessione il miglior tempo è rimasto nelle mani del campione del mondo Marc Marquez, sceso in pista con pneumatici da bagnato e subito veloce nei primissimi minuti. A meno di dieci minuti dalla fine è però Jorge Martin con l’Aprilia a mettere la testa davanti, salvo essere scalzato quasi subito ancora da Marquez. Nell’ultimo scorcio di sessione si decide tutto: Pedro Acosta piazza la zampata finale e chiude in 1:26.688, firmando il miglior tempo con gomme rain proprio quando la pista sembrava volgere verso le slick.

Alle sue spalle, a soli 87 millesimi, si è piazzato Jack Miller su Yamaha, che aveva osato per primo il passaggio alle gomme da asciutto nella prima parte del turno — una mossa anticipata rispetto alle condizioni della pista, ma che nel finale lo ha premiato con il secondo posto. Terzo Marco Bezzecchi su Aprilia a 0″230, seguito da Marc Marquez quarto a 0″287 e Franco Morbidelli quinto a 0″482. A completare la top-10 Maverick Viñales, Martin, Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia e Alex Marquez.

Il ritorno di Aldeguer, l’eroe di casa Moreira

Da segnalare il debutto stagionale di Fermin Aldeguer, tornato in pista per la prima volta dopo aver saltato i test invernali e il GP di Thailandia a causa di una frattura al femore rimediata in allenamento. Il pilota del team Gresini Racing ha chiuso ottavo. Il brasiliano Diogo Moreira, accolto con entusiasmo dal pubblico di casa — sugli spalti nonostante la lunga attesa per la pioggia — ha concluso diciottesimo, non senza un piccolo fuoripista nella ghiaia senza conseguenze.

Un weekend di incognite

Il Brasile rappresenta un territorio inesplorato per tutti i team: nessun test MotoGP è mai stato effettuato a Goiânia prima di questo weekend. Proprio per questo Michelin ha portato una dotazione pneumatici speciale, con più opzioni di slick anteriori e posteriori rinforzate per far fronte alle condizioni sconosciute del tracciato.

Il programma del venerdì e del weekend

A causa del ritardo mattutino, le sessioni pomeridiane hanno subito un posticipo. La MotoGP torna in pista questa sera alle 20 per la sessione che determinerà i primi dieci qualificati al Q2. Domani le FP2 alle 14.10, seguite da Q1 alle 14.50 e Q2 alle 15.15; la Sprint prenderà il via alle 19. Domenica, sempre alle 19, il secondo Gran Premio del Mondiale.

La classifica delle FP1

  1. Pedro Acosta (KTM) — 1:26.688
  2. Jack Miller (Yamaha) — +0.087
  3. Marco Bezzecchi (Aprilia) — +0.230
  4. Marc Marquez (Ducati) — +0.287
  5. Franco Morbidelli (Ducati) — +0.482
  6. Maverick Viñales (KTM) — +0.818
  7. Jorge Martin (Aprilia) — +0.858
  8. Fermin Aldeguer (Ducati) — +0.888
  9. Francesco Bagnaia (Ducati) — +0.891
  10. Alex Marquez (Ducati) — +0.977

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