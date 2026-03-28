MotoGP, GP delle Americhe: Di Giannantonio in pole position ad Austin con record del circuito. Bezzecchi secondo, Bagnaia quarto

Il pilota romano su Ducati Pertamina firma il crono di 2’00″136 e si prende la prima casella per la seconda volta consecutiva. Bezzecchi sotto esame per impeding su Marquez. Acosta completa la prima fila, Marc Marquez solo sesto

Fabio Di Giannantonio firma la pole position del Gran Premio delle Americhe di MotoGP ad Austin. Il pilota romano su Ducati Pertamina ha fermato il cronometro su 2’00″136, nuovo record del circuito del Texas, garantendosi la prima casella della griglia per il secondo weekend consecutivo.

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Prima fila: Bezzecchi sotto investigazione, Acosta completa il terzetto

Marco Bezzecchi (Aprilia) si prende il secondo tempo con un distacco di 0″193, ma è sospettato di impeding nei confronti di Marc Marquez e la sua posizione è al vaglio della Race Direction, che sta esaminando anche un episodio analogo che avrebbe coinvolto Ogura e Bagnaia. Terzo tempo per lo spagnolo Pedro Acosta (KTM, +0″349), che completa una prima fila di grande equilibrio.

Seconda fila: Bagnaia quarto, Marquez delude

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) si piazza quarto con un ritardo di 0″427, davanti a Joan Mir (Honda, +0″455). Delude Marc Marquez (Ducati Lenovo), che chiude solo sesto nonostante le aspettative.

Terza e quarta fila

In terza fila Jorge Martin (Aprilia), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Luca Marini (Honda). In quarta fila Fermín Aldeguer (Ducati Gresini), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ed Enea Bastianini (KTM Tech3).

La griglia di partenza

Prima fila: Di Giannantonio (Ducati), Bezzecchi (Aprilia), Acosta (KTM). Seconda fila: Bagnaia (Ducati), Mir (Honda), M. Marquez (Ducati). Terza fila: Martin (Aprilia), A. Marquez (Ducati), Marini (Honda). Quarta fila: Aldeguer (Ducati), Ogura (Aprilia), Bastianini (KTM).