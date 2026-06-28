MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nel warm-up ad Assen. Bagnaia in top 3

Marco Bezzecchi lancia un altro segnale forte ad Assen. Nel warm-up del GP d’Olanda 2026, il pilota Aprilia ha firmato il miglior tempo, confermando il grande feeling mostrato per tutto il weekend sulla pista olandese. Indicazioni positive anche per Francesco Bagnaia, capace di chiudere in top 3 e di presentarsi alla gara con sensazioni incoraggianti.

Bezzecchi conferma il passo: Aprilia ancora protagonista

Dopo un fine settimana già molto solido tra prove, qualifiche e Sprint, Bezzecchi ha sfruttato il warm-up per ribadire la competitività dell’Aprilia sul tracciato di Assen. Una sessione breve, ma utile per verificare ritmo, assetto e gomme in vista della gara lunga.

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Il romagnolo arriva così all’appuntamento principale con fiducia, su una pista storicamente tecnica e selettiva, dove precisione e continuità fanno spesso la differenza già della sola velocità secca.

Bagnaia risponde presente: gara aperta e tanti pretendenti

Buone notizie anche per Bagnaia, entrato tra i migliori tre nel warm-up e apparso in crescita dopo una Sprint chiusa in una zona punti. La gara delle 14.00 si annuncia però apertissima: Aprilia ha mostrato grande forza per tutto il weekend, con Jorge Martin in pole e la Trackhouse reduce dalla doppietta nella Sprint con Raul Fernandez e Ai Ogura.,

In questo scenario, Bezzecchi sembra avere ritmo e fiducia, ma Bagnaia resta pienamente dentro la partita. Ad Assen, insomma, il copione promette più curve che certezze.