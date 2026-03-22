MotoGP, Bezzecchi e Aprilia dominano il weekend: Bagnaia out

Bezzecchi vince il GP del Brasile di MotoGP 2026: al secondo posto si è piazzato Jorge Martin, Di Giannantonio terzo. Delusione Marquez

In Brasile è arrivato ancora una volta il dominio da parte dell’Aprilia. Dopo la sprint, la scuderia ha fatto molto bene in Brasile anche nella gara della serata italiana, portando a termine una doppietta che la dice lunga sull’andamento del Mondiale, anche per come è arrivato.

Marco Bezzecchi ha dominato in lungo e in largo, confermando un primo posto che era nell’aria, ma non era scontato o semplice da portare a termine.

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La classifica del GP del Brasile e quella mondiale

Al secondo posto, altro buon piazzamento di Jorge Martin, sempre su Aprilia, che ha vinto un duello che ha animato tutti gli ultimi giri. Terzo Di Giannantonio, quarto il grande deluso Marquez, che per pochi centesimi ha perso posizioni preziose per il podio.

Bagnaia è caduto a metà gara ed è stato costretto a uscire. Nella classifica del Mondiale, a questo punto, ci sono ancora una volta le due Aprilia, con Bezzecchi e Martin.

CLASSIFICA GP BRASILE MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 30:19.760

2 Jorge Martin Aprilia Racing Aprilia +3.231

3 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +3.780

4 Marc Marquez Ducati Lenovo Team Ducati +4.089

5 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia +8.403

6 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +8.918

7 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM +10.687

8 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +11.359

9 Johann Zarco LCR Honda Honda +12.907

10 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team Aprilia +16.370

11 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda +18.529

12 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +19.980

CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

1. M. Bezzecchi (Aprilia Factory), 56 punti

2. J. Martin (Aprilia Factory), 45 punti

3. P. Acosta (Ktm Factory), 42 punti

4. F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46), 37 punti

5. M. Marquez (Ducati Factory), 34 punti

6. A. Ogura (Aprilia Trackhouse), 33 punti

7. R. Fernandez (Aprilia Trackhouse), 29 punti

8. A. Marquez (Gresini Racing Team), 13 punti

9. B. Binder (Ktm Factory), 13 punti

10. F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46), 12 punti