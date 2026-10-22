Pugilato, II Memorial Tamburini a Brescia: Foglia-Grande per l’EBU Silver in diretta su Italia Boxe TV

Venerdì 23 ottobre al Pala San Filippo la riunione organizzata da Promo Boxe Italia. Dalle 21 la diretta dei match professionistici su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Main event tra Alex Foglia e Claudio Grande per la cintura europea Silver dei pesi gallo.

Una grande serata di pugilato professionistico con un titolo europeo in palio. Venerdì 23 ottobre il Pala San Filippo di Brescia ospiterà il II Memorial Luciano Tamburini, riunione organizzata da Promo Boxe Italia e riconosciuta dalla Federazione Pugilistica Italiana.

Il cuore della manifestazione sarà il match tra Alex Foglia e Claudio Grande, valido per il titolo EBU Silver dei pesi gallo sulla distanza delle 12 riprese.

I combattimenti professionistici della serata saranno trasmessi in diretta dalle ore 21 su Italia Boxe TV, il canale interamente dedicato alla boxe disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Foglia-Grande per la cintura EBU Silver

Il main event metterà di fronte Alex “The Marvelous” Foglia e Claudio Grande, chiamati a contendersi la cintura europea Silver della categoria gallo.

Foglia, 23 anni, arriva all’appuntamento con un record di 12 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Grande, 31 anni, conta invece 13 successi e sei sconfitte.

Il combattimento per il titolo è previsto indicativamente intorno alle ore 22, al termine degli altri incontri professionistici inseriti nel programma.

Valtulini torna sul ring

Alle 21 è previsto il ritorno di Gianluigi Valtulini, 28enne pugile bresciano della Boxe Amonti, che rientrerà dopo il lungo stop provocato da un infortunio alla mano.

Valtulini affronterà Youssef Gogna in un incontro dei pesi superleggeri.

Alle 21.30 sarà invece il momento di Alessandro Capuzzi, 29 anni, opposto al serbo Stefan Stankovic nella categoria cruiser.

Questi incontri, insieme al main event Foglia-Grande, saranno visibili in diretta su Italia Boxe TV, canale tematico di Sportface TV.

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Il programma parte alle 19

La serata del Pala San Filippo inizierà già alle 19 con gli incontri semiprofessionistici che precederanno il programma professionistico.

Tra gli abbinamenti annunciati figurano Nakhlil Zakaria-Stefano Bonomelli, Emanuele Montini-Edoardo Galli, Mattia Cangia-Saka Glendi, Luca Moio-Diouf Adama e Jon Josan-Cristian Baciu.

Gli incontri della prima parte della riunione saranno trasmessi sul canale YouTube di Promo Boxe Italia.

Dove vedere il II Memorial Tamburini

Venerdì 23 ottobre

Dalle ore 19 – incontri semiprofessionistici, canale YouTube Promo Boxe Italia

Dalle ore 21 – incontri professionistici, Italia Boxe TV su Sportface TV

Ore 21 circa – Gianluigi Valtulini-Youssef Gogna, superleggeri

Ore 21.30 circa – Alessandro Capuzzi-Stefan Stankovic, cruiser

Ore 22 circa – Alex Foglia-Claudio Grande, titolo EBU Silver pesi gallo

Il II Memorial Luciano Tamburini rappresenterà così uno degli appuntamenti di rilievo della boxe italiana di ottobre, con una serata che unirà la valorizzazione dei pugili del territorio a un confronto internazionale valido per una cintura europea.