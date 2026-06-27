MotoGP, Sprint Assen: doppietta Trackhouse, vince Raul Fernandez. Di Giannantonio sul podio

Le Aprilia Trackhouse davanti a tutti nella Sprint Race del Gran Premio d’Olanda: Raul Fernandez precede Ai Ogura. Terzo Fabio Di Giannantonio, poi Bezzecchi e Martin.
La Sprint Race del Gran Premio d’Olanda sorride al team Trackhouse. Ad Assen, nel decimo appuntamento del Mondiale MotoGP, Raul Fernandez conquista il successo davanti al compagno di squadra Ai Ogura, completando una doppietta Aprilia per la squadra statunitense.
Sul terzo gradino del podio chiude Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, bravo a inserirsi alle spalle delle due Aprilia Trackhouse. Ai piedi del podio arrivano invece le Aprilia ufficiali, con Marco Bezzecchi quarto davanti a Jorge Martin.
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Doppietta Trackhouse nella Sprint Race di Assen
La gara breve del sabato premia dunque Raul Fernandez, che precede Ogura in una giornata particolarmente positiva per Aprilia. Il terzo posto di Di Giannantonio completa il podio della Sprint Race, mentre Bezzecchi e Martin si fermano rispettivamente in quarta e quinta posizione.
Sesto posto per Francesco Bagnaia, prima Ducati ufficiale al traguardo, davanti a Marc Marquez, settimo. In zona punti anche Enea Bastianini con la Ktm Tech3, ottavo davanti a Pedro Acosta su Ktm.
Bagnaia sesto, Marc Marquez settimo
Alle spalle del gruppo Aprilia e della Ducati VR46 di Di Giannantonio, Bagnaia chiude in sesta posizione, seguito da Marc Marquez. Bastianini porta a casa punti con l’ottavo posto, mentre Acosta completa il gruppo dei piloti citati nella top nove della Sprint Race.
Il refresh sulla pole e la griglia di partenza
Nelle qualifiche era stato Jorge Martin a conquistare la pole position del Gran Premio d’Olanda. Il pilota spagnolo dell’Aprilia ha fermato il cronometro in 1’30”812, precedendo per soli 11 millesimi Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse.
Terzo tempo per Marco Bezzecchi, staccato di 33 millesimi, davanti a Raul Fernandez. Francesco Bagnaia si era piazzato quinto, primo tra i piloti Ducati, davanti a Fabio Di Giannantonio. Terza fila per Marc Marquez, seguito da Pedro Acosta e Fabio Quartararo.
Griglia di partenza del GP d’Olanda MotoGP
1ª fila
- Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’30”812 alla velocità media di 179.9 km/h
- Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’30”823
- Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’30”845
2ª fila
4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’30”915
5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’30”930
6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’30”955
3ª fila
7. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’31”131
8. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’31”224
9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’31”316
4ª fila
10. Joan Mir (Esp) Honda in 1’31”504
11. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’31”604
12. Alex Marquez (Esp) NO TIME