MotoGP Aragon, Marc Marquez vince la Sprint: Alex secondo, Bezzecchi terzo

Lo spagnolo della Ducati scatta davanti al poleman azzurro e conduce dal primo all’ultimo giro. Doppietta della famiglia Marquez, con Bezzecchi sul terzo gradino del podio. Martin chiude quinto.
Marc Marquez conquista la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota della Ducati sorprende al via il poleman Marco Bezzecchi e prende immediatamente il comando, mantenendolo fino alla bandiera a scacchi.
Alle sue spalle completa la doppietta di famiglia Alex Marquez con la Ducati Gresini, mentre Bezzecchi porta l’Aprilia sul terzo gradino del podio.
Marc Marquez brucia Bezzecchi al via
La gara si decide già nelle prime battute. Marc Marquez parte meglio di Bezzecchi e si prende la testa, mentre Alex Marquez approfitta del duello alla prima curva per salire in seconda posizione.
Da quel momento Marc gestisce la corsa senza cedere il comando e taglia il traguardo in 19’37”995, con 1”140 di vantaggio sul fratello.
Bezzecchi, partito dalla pole dopo il record della pista ottenuto in qualifica, termina terzo a 2”089 dal vincitore.
Acosta quarto, Martin chiude quinto
Alle spalle dei primi tre si piazza Pedro Acosta con la KTM, quarto a 2”648. Il leader del Mondiale Jorge Martin conclude invece in quinta posizione con l’Aprilia, staccato di 6”237.
Seguono Fermin Aldeguer, Diogo Moreira e Raul Fernandez. Nono Johann Zarco, mentre Jack Miller completa la top ten.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
MotoGP Aragon, l’ordine d’arrivo della Sprint
1. Marc Marquez (Ducati) – 19’37”995
2. Alex Marquez (Ducati Gresini) – +1”140
3. Marco Bezzecchi (Aprilia) – +2”089
4. Pedro Acosta (KTM) – +2”648
5. Jorge Martin (Aprilia) – +6”237
6. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) – +10”475
7. Diogo Moreira (Honda LCR) – +11”071
8. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) – +11”213
9. Johann Zarco (Honda LCR) – +12”021
10. Jack Miller (Yamaha) – +12”166
Giro veloce per Marc Marquez
Marc Marquez completa la sua Sprint perfetta firmando anche il giro veloce della gara: al terzo passaggio lo spagnolo ferma il cronometro sull’1’46”486.
Dopo la pole di Bezzecchi nelle qualifiche, è dunque il pilota Ducati a imporsi nella prima gara del weekend di Aragon, precedendo Alex Marquez e l’azzurro dell’Aprilia.