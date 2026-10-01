Bezzecchi sogna la rimonta mondiale: “Voglio tornare alla velocità prima dell’infortunio”

Marco Bezzecchi non molla nella lotta per il titolo mondiale di MotoGP: ora il campione italiano vuole tornare ai massimi livelli dopo l’infortunio

Marco Bezzecchi affronta il Gran Premio del Giappone a Motegi con una missione chiara e complessa: rilanciare la sua stagione e mantenere viva, per quanto possibile, la rincorsa al titolo mondiale. Il pilota Aprilia si presenta all’appuntamento iridato con un passivo significativo, dovendo recuperare ben 42 punti da Jorge Martin e 30 su Marc Marquez, in un calendario che offre ormai pochissime occasioni per colmare il divario.

A rendere il weekend ancora più insidioso contribuisce l’incognita del nuovo asfalto del circuito giapponese, elemento destinato a rimescolare le carte in tavola e a mettere alla prova l’adattabilità di tutti i team presenti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tuttavia, il tema centrale per Bezzecchi resta prettamente personale: la condizione fisica e la ricerca costante della forma perfetta. Il pilota veronese è pienamente consapevole che per rientrare concretamente nella lotta iridata deve prima di tutto ritrovare quel feeling e quella velocità che lo caratterizzavano prima dell’infortunio che ne ha frenato l’ascesa.

Gli obiettivi di Bezzecchi verso la rimonta per il titolo mondiale

“Il mio obiettivo è tornare ad avere la velocità che avevo prima del mio infortunio, quando ero davvero molto veloce”, ha dichiarato, ammettendo di mancare ancora di qualcosa.

Una ricerca delicata, che deve essere condotta con estrema intelligenza tattica per evitare di perdere ulteriore terreno in classifica. Bezzecchi sa che non sarà facile, ma con il supporto della sua squadra è pronto a dare il massimo, affrontando la realtà dei fatti con grinta, determinazione e la vera fame di vittoria in questo momento cruciale della stagione.