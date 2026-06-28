MotGP, paura per Bezzecchi: i risultati della TAC dopo il volo ad Assen

Grande paura ad Assen per la violenta caduta di Marco Bezzecchi durante il Gran Premio d’Olanda 2026, ma i successivi aggiornamenti medici ufficiali escludono lesioni gravi per il pilota romagnolo.

La dinamica dell’incidente e i controlli in ospedale

Bezzecchi sta bene. Il pilota della Aprilia ufficiale è finito a terra nel corso del 2° giro ad Assen. Lo scivolone, avvenuto a grande velocità, aveva spaventato tutti in pista vista la dinamica dell’incidente e le diverse “capriole” dell’italiano una volta uscito dal tracciato.

Ma cosa è successo a Bezzecchi? Nel tentativo di superare Marc Marquez all’ultima curva della pista olandese, Marco frena troppo tardi e scivola violentemente nella ghiaia ad alta velocità. Bezzecchi rimane cosciente dopo l’impatto, ma accusa forti dolori diffusi al collo, alla schiena, al torace e agli arti inferiori.

Dopo i primi soccorsi effettuati presso il centro medico del tracciato, lo staff sanitario decide il trasferimento immediato all’ospedale di Groningen per svolgere gli accertamenti specialistici di secondo livello.

Alle ore 18.10 la scuderia Aprilia diffonde un comunicato ufficiale molto confortante per i tifosi della squadra. Le TAC e gli esami radiologici a cui è stato sottoposto il pilota Aprilia hanno dato esito completamente negativo.

I medici ospedalieri hanno firmato quindi l’idoneità alla dimissione e per il 27enne azzurro che potrà tornare in Italia già nella serata di oggi per iniziare la riabilitazione.

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Le conseguenze per la classifica della MotoGP

L’errore sul tracciato di Assen però ha rovinato il fine settimana già complicato e potrebbe pesare in modo evidente sulle ambizioni iridate del pilota della Aprilia.

Bezzecchi ha conquistato infatti solo 6 punti sui 64 disponibili negli ultimi 2 Gran Premi della stagione.

Sabato aveva chiuso la Sprint Race in 4ª posizione, mentre lo zero rimediato nella gara domenicale costerà molto caro in ottica iridata.

Con questo risultato Jorge Martin approfitta della situazione e passa ufficialmente al comando della classifica generale della MotoGP 2026. Lo spagnolo si porta in testa al Mondiale con un vantaggio di 7 punti.

Il campionato della classe regina resta aperto, ma per Marco, dopo il botto di oggi, un infortunio potrebbe rivelarsi fatale per la corsa al titolo.

Il ritorno a casa senza fratture rappresenta la notizia più importante della giornata, ora però servirà un recupero fisico completo in vista dei prossimi appuntamenti motoristici.