Marquez spaventa, MotoGP in apprensione: “Danno più serio”

Marc Marquez continua a correre, stringe i denti, prova ad andare oltre. Però dietro ai sorrisi e alle risposte spesso ironiche che usa davanti ai microfoni, nelle ultime ore è emersa una situazione fisica meno tranquilla di quanto sembrasse inizialmente.

E quando si parla di Marquez, il tema degli infortuni inevitabilmente pesa più che con altri piloti. Perché il suo corpo negli ultimi anni è diventato quasi una battaglia continua tra operazioni, recuperi, ricadute e adattamenti. Stavolta il problema riguarda soprattutto la spalla, molto più del piede che invece, secondo lo spagnolo, non sarebbe motivo particolare di preoccupazione.

“La spalla richiede pazienza”, ha spiegato Marquez. E già questa frase basta a far capire parecchio.

Marquez, il problema è più serio del previsto

La parte che ha colpito davvero il paddock è arrivata quando il pilota ha ammesso che il danno riportato era più importante rispetto alle prime valutazioni. “Il danno era più serio del previsto”.

Parole semplici, ma abbastanza pesanti per chi conosce bene quanto una spalla sia decisiva in MotoGP. Soprattutto per uno come lui, che guida sempre al limite e che storicamente ha costruito gran parte della propria forza proprio sulla capacità di salvare moto quasi impossibili.

Con una spalla non al cento per cento tutto cambia. Cambia il modo di frenare, cambia la gestione della fatica e soprattutto cambia la fiducia nei momenti più estremi del weekend.

Marquez ha provato invece a tranquillizzare sul resto dei problemi fisici. Il piede, almeno per adesso, non sembra essere l’aspetto che preoccupa maggiormente lo staff medico. Il punto vero è capire quanto tempo servirà per recuperare davvero la mobilità e soprattutto la forza completa della spalla.

Ed è qui che nasce una certa apprensione nel paddock. Perché lo spagnolo negli ultimi anni ha spesso provato a rientrare velocemente, a forzare i tempi, a convivere col dolore pur di non perdere terreno. A volte funzionando. Altre no.

C’è poi un aspetto che in MotoGP conta tantissimo e che spesso si sottovaluta: la componente mentale. Quando un pilota accumula problemi fisici continui, inevitabilmente cambia anche il rapporto con la moto. Magari non in modo evidente fuori, ma dentro la testa qualcosa resta.

Marquez continua a guidare come uno che vuole ancora stare davanti a tutti. Però certe dichiarazioni fanno capire che stavolta il percorso sarà meno rapido del previsto. E nel motociclismo moderno, dove ogni dettaglio pesa, anche pochi punti percentuali persi fisicamente possono cambiare completamente un weekend di gara.