GP Cechia, Bagnaia lancia l’assalto: “Pista tra le mie preferite”. Il fattore decisivo

Francesco Bagnaia non ha nessuna intenzione di mollare la presa, anzi è pronto a fare bene a Brno e Assen: ha lanciato un doppio segnale

Francesco Bagnaia non nasconde il suo entusiasmo. Con l’avvicinarsi di un trittico che fa battere il cuore dei puristi, il campione della Ducati si lascia andare a una confessione a cuore aperto.

Brno e Assen non sono semplici tappe, ma veri e propri templi del motociclismo dove il torinese si sente a casa. “Sono tra le mie piste preferite in assoluto”, ha ammesso Pecco, con la consapevolezza di essere in crescita e di poter fare bene con la sua Ducati su asfalti storici e veloci.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ma la passione deve fare i conti anche con le gerarchie del Mondiale. Dopo un inizio di stagione fatto di alti e bassi, Bagnaia ha le idee chiarissime su come blindare il titolo. La parola d’ordine è una sola: costanza. “Voglio essere costante”, il mantra del pilota.

Bagnaia vuole portare a casa punti pesanti: il fattore decisivo

Non servono solo le fiammate del sabato, ma la lucidità di portare a casa punti pesanti ogni domenica, limitando gli errori e gestendo la pressione di un box che pretende l’eccellenza.

La strada verso la consacrazione passa per le curve leggendarie del TT Circuit e il fascino intramontabile di Brno. Bagnaia ha ammesso anche di essere “convinto di poter sfruttare al meglio i passi in avanti fatti con la Desmosedici GP su questi due circuiti”.

Questo potrebbe essere un fattore decisivo per vincere due sfide pesantissime. Il mondiale entra nel vivo, e Pecco è pronto a ruggire.