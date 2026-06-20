Bezzecchi sospeso a Brno: il gesto col commissario può pesare sul Mondiale

Marco Bezzecchi non prenderà parte al Gran Premio di Cechia, in programma domani sul circuito di Brno. Il pilota dell’Aprilia ufficiale è stato sospeso dopo un episodio avvenuto durante la Sprint Race, nella quale era caduto a due giri dalla fine mentre occupava la quinta posizione. Una sanzione pesantissima, arrivata in un momento delicato – e decisivo – della stagione.

L’alterco dopo la caduta e la sospensione

Dopo la scivolata, Bezzecchi avrebbe avuto un alterco con un commissario di pista, arrivando anche a spintonarlo mentre cercava di recuperare la moto.

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Per i giudici si tratta di una violazione dell’articolo 3.3.2.2, legata ad azioni considerate pregiudizievoli per gli interessi dello sport. Da qui la decisione di sospendere il numero 72 dalla gara lunga, salvo eventuale ricorso dell’Aprilia, presentabile entro un’ora dalla comunicazione del provvedimento.

Altro zero e Mondiale a rischio

Il danno sportivo può essere enorme. Bezzecchi non ha raccolto punti nella Sprint e, senza gara domenicale, rischia un secondo zero consecutivo dopo quanto accaduto in Ungheria.

Al momento resta leader del Mondiale con 15 punti su Martin, 36 su Di Giannantonio, 48 su Acosta, 65 su Marc Marquez, 66 su Ogura e 69 su Bagnaia. Dopo il trionfo del Mugello, il momento si è complicato: a Brno il Moto Mondiale può davvero riaprirsi.