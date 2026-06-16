Monza, ACI Racing Weekend: 19-21 giugno, ingresso gratuito e programma

La Formula 1 si ferma, ma i motori continueranno a correre a Monza. Nel prossimo fine settimana dal 19 al 21 giugno, l’Autodromo Nazionale Monza ospita il 4° ACI Racing Weekend della stagione con un programma ricco di gare e ingresso gratuito per il pubblico.

Le grandi categorie del motorsport pronte a sfidarsi in pista

Monza torna a riempirsi nel fine settimana per una giornata gratuita. Il Tempio della Velocità si prepara ad accogliere alcune delle serie automobilistiche più competitive del panorama nazionale e non solo.

In pista scendono i giovani piloti del FIA Formula Regional European Championship e dell’Italian F4 Championship, serie propedeutiche fondamentali per ottenere un sedile nelle formule superiori.

Il calendario ufficiale dell’evento prevede 12 gare complessive, che vedranno darsi battaglia piloti di talento e vetture di diverse categorie.

Accanto alle monoposto, la spettacolarità è garantita dalle ruote coperte del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, che porta in Brianza sfide di durata ad altissimo tasso tecnico.

Non mancano i sorpassi del TCR Italy, con le vetture turismo pronte a darsi battaglia in ogni curva, e la velocità monomarca della Porsche Carrera Cup Italia.

I cancelli restano aperti in maniera gratuita per l’intero fine settimana, una scelta mirata per avvicinare il pubblico a questo sport.

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Fan Zone e Meet & Greet per un’esperienza a misura di famiglia

Oltre ai motori, l’organizzazione ha predisposto attività collaterali destinate a intrattenere gli spettatori nei momenti di pausa.

Nelle giornate di sabato e domenica sarà aperta anche la Fan Zone strutturata per accogliere adulti e bambini. L’area include ampi spazi dedicati alla ristorazione con un’offerta food & beverage, giochi interattivi e animazione continua.

Per chi desidera un contatto diretto con i piloti, inoltre, il fine settimana monzese riserverà momenti specifici dedicati al Meet & Greet. I tifosi avranno l’opportunità di accedere alle sessioni di autografi per incontrare piloti e membri dei team, raccogliendo foto ricordo e cimeli autografati.

Insomma, per chi potesse, durante il prossimo fine settimana Monza tornerà ad essere un vero festival del motorsport, gratuito, pensato per unire la passione dei puristi all’intrattenimento delle famiglie.