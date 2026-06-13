Le Mans, Toyota detta il passo dopo quattro ore: Ferrari costretta a inseguire

Dopo quattro ore della 94esima edizione della 24 ore di Le Mans, è la Toyota a guidare la corsa. La numero 8, con Brendon Hartley al volante, si trova davanti alla BMW numero 20 e alla Cadillac numero 38, confermando l’ottimo avvio del marchio giapponese. Ferrari, invece, resta nel gruppo degli inseguitori e deve provare e ricucire nelle prossime fasi di gara.

Strategia Toyota, BMW e Cadillac in agguato

La prima parte della corsa è stata fortemente condizionata dalla strategia scelta da Toyota. Le due GR010 Hybrid, prima la numero 7 e poi la numero 8, hanno anticipato i pit stop fermandosi già dopo circa trenta minuti.

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Una mossa, questa, che ha permesso ai giapponesi di salire progressivamente al comando, alternandosi in vetta con la BMW numero 20. Dopo l’ultimo passaggio ia box dei rivali, la Toyota numero 8 è tornata davanti, mentre la Cadillac numero 38 resta pienamente in lotta.

Ferrari dietro, contatti e penalità per le 499P

Alle spalle del gruppo di testa seguono Alpine numero 35, Ferrari numero 50, BMW numero 15, Cadillac numero 101, Alpine numero 36 e Ferrari numero 51. Per Maranello non è stato un avvio semplicissimo: la 499P numero 50 ha ricevuto un warning per un contatto con una LMP2, mentre la 51 è stata penalizzata per un episodio con l’areca numero 9 di Proton Competition.

In LMGT3 guida la Prosce Manthey numero 92, mentre in LMP2 comanda la Oreca numero 30 di Duqueine Racing.