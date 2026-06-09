In Spagna un altro pilota italiano debutterà in F1, l’annuncio sul numero 67

La Formula 1 si prepara ad accogliere un nuovo pilota italiano nel weekend del Gran Premio di Spagna, grazie all’esordio ufficiale di Leonardo Fornaroli con la scuderia McLaren.

Il debutto di Fornaroli nelle prove libere di Barcellona

Fornaroli debutterà in F1 nei test. Il pilota piacentino di 21 anni scende in pista nella prima sessione di prove libere (FP1) sul circuito del Montmelò, sostituendo temporaneamente il titolare Lando Norris.

Fornaroli, attuale riserva ufficiale e membro del programma piloti di Woking, guiderà la monoposto MCL40 con il numero 67.

Si tratta di un traguardo importante per il talento emiliano, entrato nel team nel dicembre 2025 dopo aver conquistato il titolo FIA Formula 2 nel 2025 e il titolo FIA Formula 3 nel 2024.

Finora il giovane italiano ha completato con successo 3 sessioni di test con vetture della generazione precedente a Barcellona, Silverstone e Austin, lavorando molto anche al simulatore di pista.

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Fornaroli ha espresso grande entusiasmo per l’opportunità, ringraziando il team per il continuo supporto e dichiarandosi pronto ad aiutare la squadra nel lavoro del venerdì.

“Non vedo l’ora di guidare la MCL40 questo fine settimana. È una grande opportunità per supportare il team nella preparazione del weekend e portare avanti il programma di lavoro previsto per il venerdì. È anche un traguardo molto speciale per me a livello personale. È qualcosa per cui ho lavorato a lungo”.

In Spagna sarà presente anche un altro italiano del vivaio McLaren, Matteo De Palo, impegnato nel terzo round stagionale del campionato di Formula 3.

Il grande momento del motorsport italiano nel Mondiale 2026

L’esordio di Fornaroli conferma il momento d’oro dei piloti italiani in un Mondiale 2026. Il punto di riferimento principale della nuova generazione resta però Kimi Antonelli, battuto da Fornaroli in F1, che al volante della Mercedes sta sorprendendo tutti in questa prima parte dell’anno.

Kimi ha già conquistato 5 vittorie su 6 gare disputate, portandosi saldamente in vetta alla classifica iridata, precedendo il ritrovato Lewis Hamilton su Ferrari. Proprio il passaggio del 7 volte campione del Mondo di F1 a Maranello aveva accelerato il debutto di Antonelli, che però ha saputo dimostrare tutto il suo valore dopo una seconda parte di 2025 difficile e ricco di insidie.

Con le gerarchie in casa Mercedes ridisegnate viste l’inizio di stagione complicato da parte di George Russell, l’arrivo in pista di Fornaroli aggiunge un ulteriore motivo di orgoglio per gli appassionati italiani.