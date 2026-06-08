Terremoto dopo il GP di Monaco: Verstappen insieme a Kimi Antonelli - Sportface.it

Terremoto dopo il GP di Monaco: Verstappen insieme a Kimi Antonelli

Il Gran Premio di Monaco ha regalato sorprese in pista, ma la vera scossa arriva fuori, tra contratti e voci di mercato che coinvolgono Mercedes, Red Bull e il futuro di Max Verstappen.

Russell in bilico e la clausola Mercedes

La situazione dentro Mercedes è delicata: Antonelli sta guidando il Mondiale con numeri impressionanti e Russell rischia di restare indietro. Secondo De Telegraaf, il team di Toto Wolff ha inserito nel contratto dell’inglese una clausola di rescissione che potrebbe essere attivata se Russell risultasse alle spalle del giovane talento italiano nei prossimi mesi, probabilmente già in estate.

Se ciò accadesse, Wolff potrebbe andare direttamente a caccia di Verstappen, lasciando aperto un vuoto nella Red Bull.

Verstappen e Piastri: il domino del mercato

Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen non ha ancora confermato la sua continuità a Red Bull e, se decidesse di partire, la squadra austriaca guarderebbe subito a Oscar Piastri, il giovane australiano della McLaren, come sostituto ideale.

Questo scenario, che oggi sembra rumor, avrebbe effetti concreti su tutto il paddock: Mercedes potrebbe cambiare volto con Verstappen al fianco di Antonelli, Russell dovrebbe trovare una nuova collocazione e Red Bull si troverebbe costretta a ricostruire una coppia di piloti di vertice.