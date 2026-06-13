Retroscena Kimi Antonelli-Ferrari: ecco cosa è successo davvero

Kimi Antonelli corre con la Mercedes, trionfa e fa parlare il mondo intero, mentre la Ferrari resta a guardare. La domanda che circola tra gli appassionati non è nuova, ma la risposta lo è, perché arriva direttamente da Maurizio Arrivabene, ex team principal di Maranello.

Racconta che nel 2018, quando Antonelli aveva appena dieci anni, la Ferrari non aveva la struttura adatta per seguire un talento così giovane e aggiunge che il contesto interno era complicato: la squadra stava concentrando energie su Charles Leclerc, un altro prodigio destinato a scalare la Rossa. Non era solo una questione di bravura del ragazzo, ma di organizzazione e priorità interne, di tempi e di risorse.

Kimi Antonelli, la Ferrari ha perso l’occasione

Questo significa che il talento di Antonelli non è sfuggito per casualità, ma per una combinazione di tempistiche e strategie aziendali. La Mercedes, invece, lo aveva già messo sotto contratto da piccolo, investendo su di lui e dandogli un percorso chiaro e strutturato fino alla Formula 1.

Un approccio che ha prodotto risultati visibili oggi, con il giovane italiano che domina i circuiti ed è in testa alla classifica mondiale. Per chi segue la F1 da tifoso, non è un dettaglio da poco: vedere un italiano in cima, ma non sulla Ferrari, lascia un retrogusto strano, quasi di beffa.

Futuro aperto e riflessioni

Arrivabene prova a chiudere il cerchio con una nota di speranza: Antonelli ha tutto il tempo di conquistare il titolo e magari, un giorno, anche sedersi su una Ferrari. Ma il futuro è aperto e la realtà è che, per ora, la Rossa ha lasciato scappare un talento destinato a fare la storia altrove.