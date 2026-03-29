Antonelli da fenomeno a Suzuka: vince in rimonta e si prende anche la vetta del Mondiale

Andrea Kimi Antonelli si è preso il Gran Premio del Giappone 2026 con una gara che sembrava complicata già allo spegnimento dei semafori e che invece si è trasformata in un’altra dimostrazione di forza. Il giovane pilota della Mercedes, partito dalla pole, ha perso diverse posizioni in avvio ma è riuscito comunque a ricostruire la propria corsa fino alla vittoria, bissando il successo di Shanghai. Un risultato che gli consente anche di balzare in testa al campionato piloti dopo tre appuntamenti stagionali.

Partenza difficile, poi la svolta con la strategia

L’inizio della gara non era stato affatto semplice per il pilota bolognese, scivolato addirittura in sesta posizione a causa di uno scatto poco brillante. Da lì, però, Antonelli ha iniziato una rimonta intelligente nel primo stint, restando agganciato ai migliori fino all’episodio che ha cambiato il volto della corsa: la Safety Car provocata dall’incidente di Oliver Bearman.

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In quel momento, con alcuni rivali già passati dai box, Antonelli ha sfruttato alla perfezione l’occasione, effettuando un pit-stop favorevole che gli ha consentito di mettersi davanti sia a Piastri che al compagno di scuderia Russell. Dopo la ripartenza con gomme hard, l’italiano ha imposto il proprio ritmo consolidando la leadership senza concedere più nulla.

Leclerc sul podio

Alle spalle di Antonelli ha chiuso Oscar Piastri, secondo a 13.722, mentre il terzo posto è andato a un ottimo Charles Leclerc, bravo a portare la Ferrari sul podio dopo un confronto accesso proprio con Russell. Il britannico della Mercedes si è dovuto accontentare della quarta piazza, perdendo così anche la leadership del Mondiale in favore del giovane compagno italiano.

Più indietro hanno terminato Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Liam Lawson e Esteban Ocon a completare la zona punti.