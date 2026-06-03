Motori su Sky e NOW dal 4 al 7 giugno: Formula 1 a Monaco, MotoGP in Ungheria e IndyCar in Illinois. Tutti gli orari

Weekend ricchissimo di motori: il GP di Monaco con la gara domenica alle 15, la Sprint MotoGP sabato alle 14.55 al Balaton Park e la gara domenica alle 14. Vanzini in cabina per la F1, Meda per il Motomondiale

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più glamour dell’anno: il GP di Monaco. Sul circuito cittadino del Principato si parte giovedì 4 con la conferenza stampa dei piloti, in programma alle 14.30. Venerdì finalmente in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato la caccia alla pole, con le qualifiche che scattano alle 16. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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MOTOMONDIALE AL BALATON PARK – Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del mondiale 2026 di MotoGP, il Gran Premio d’Ungheria, tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3. Tutto il fine settimana sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

INDYCAR ILLINOIS – Nel fine settimana motoristico di Sky Sport si torna a Madison, Illinois (Stati Uniti), con un nuovo appuntamento dell’NTT Indycar Series. Domenica, alle 03.15, su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, in scena il Bommarito Automotive Group 500.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DI MONACO IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

Giovedì 4 giugno

Ore 13.20 F3 – Prove Libere

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 14.55: F2 – Prove Libere

Ore 16.25: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 5 giugno

Ore 11: F3 – Qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15:05 F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 6 giugno

Ore 10.40: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 – Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 7 giugno

Ore 07.50: F3 – Feature Race

Ore 09.30: F2 – Feature Race

Ore 11.50: Porsche Supercup – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: IL GP D’UNGHERIA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

Giovedì 4 giugno

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti

Ore 18.14: Racebook

Venerdì 5 giugno

Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 10.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 6 giugno

Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 10.05: MotoGP – Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 13.40: Moto2 – Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Domenica 7 giugno

Ore 9.35: Warm Up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – Gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP – Gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy

NTT INDYCAR SERIES: BOMMARITO AUTOMOTIVE GROUP 500 LIVE SU SKY SPORT F1 E NOW

Domenica 7 giugno

Ore 03.15: Bommarito Automotive Group 500