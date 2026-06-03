Motori su Sky e NOW dal 4 al 7 giugno: Formula 1 a Monaco, MotoGP in Ungheria e IndyCar in Illinois. Tutti gli orari

Weekend ricchissimo di motori: il GP di Monaco con la gara domenica alle 15, la Sprint MotoGP sabato alle 14.55 al Balaton Park e la gara domenica alle 14. Vanzini in cabina per la F1, Meda per il Motomondiale
Tutto pronto per uno degli appuntamenti più glamour dell’anno: il GP di Monaco. Sul circuito cittadino del Principato si parte giovedì 4 con la conferenza stampa dei piloti, in programma alle 14.30. Venerdì finalmente in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato la caccia alla pole, con le qualifiche che scattano alle 16. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
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MOTOMONDIALE AL BALATON PARK – Da giovedì 4 a domenica 7 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con l’ottava prova del mondiale 2026 di MotoGP, il Gran Premio d’Ungheria, tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerdì, alle 10.40, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 14.55, le prequalifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove. Dopodiché, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. Nel weekend in pista anche Moto2 e Moto3. Tutto il fine settimana sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
INDYCAR ILLINOIS – Nel fine settimana motoristico di Sky Sport si torna a Madison, Illinois (Stati Uniti), con un nuovo appuntamento dell’NTT Indycar Series. Domenica, alle 03.15, su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, in scena il Bommarito Automotive Group 500.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
F1: IL GP DI MONACO IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW
Giovedì 4 giugno
Ore 13.20 F3 – Prove Libere
Ore 14.30: Conferenza stampa piloti
Ore 14.55: F2 – Prove Libere
Ore 16.25: Porsche Super Cup – Prove Libere
Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 5 giugno
Ore 11: F3 – Qualifiche
Ore 13.15: Paddock Live
Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
Ore 14.30: Paddock Live
Ore 15:05 F2 – Qualifiche
Ore 16.45: Paddock Live
Ore 17: F1 – Prove Libere 2
Ore 18: Paddock Live
Ore 18.40: Porsche Supercup – Qualifiche
Ore 19.30: Paddock Live Show
Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 6 giugno
Ore 10.40: F3 – Sprint Race
Ore 12.15: Paddock Live
Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
Ore 13.30: Paddock Live
Ore 14.10: F2 – Sprint Race
Ore 15.15: Warm Up
Ore 15.30: Paddock Live
Ore 16.00: F1 – Qualifiche
Ore 17.15: Paddock Live
Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 7 giugno
Ore 07.50: F3 – Feature Race
Ore 09.30: F2 – Feature Race
Ore 11.50: Porsche Supercup – Gara
Ore 13.30: Paddock Live
Ore 15: F1 – Gara
Ore 17: Paddock Live Post-Gara
Ore 17.30: Debriefing
Ore 18: Notebook
Ore 18.15: Race Anatomy
MOTOMONDIALE: IL GP D’UNGHERIA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
Giovedì 4 giugno
Ore 14.15: Paddock Pass
Ore 16: Conferenza stampa piloti
Ore 18.14: Racebook
Venerdì 5 giugno
Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
Ore 10.40: MotoGP -Prove Libere 1
Ore 11.40: Paddock Live
Ore 13.10: Paddock Live
Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2
Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2
Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
Ore 16.15: Paddock Live Show
Ore 16.45: Talent Time
Sabato 6 giugno
Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3
Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3
Ore 10.05: MotoGP – Prove Libere 2
Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche
Ore 11.40: Paddock Live
Ore 12.30: Paddock Live
Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
Ore 13.40: Moto2 – Qualifiche
Ore 14.30: Paddock Live
Ore 14.55: MotoGP – Sprint
Ore 15.45: Paddock Live Show
Ore 16.30: Talent Time
Domenica 7 giugno
Ore 9.35: Warm Up MotoGP
Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
Ore 10.30: Paddock Live
Ore 11: Moto3 – Gara
Ore 12: Paddock Live
Ore 12.15: Moto2 – Gara
Ore 13.15: Paddock Live
Ore 13.30: Grid
Ore 14: MotoGP – Gara
Ore 15: Zona Rossa
Ore 16: Race Anatomy
NTT INDYCAR SERIES: BOMMARITO AUTOMOTIVE GROUP 500 LIVE SU SKY SPORT F1 E NOW
Domenica 7 giugno
Ore 03.15: Bommarito Automotive Group 500