L'ultimo tango di Fernando Alonso: la mossa di Briatore con l'aiuto dello sponsor - Sportface.it

L’ultimo tango di Fernando Alonso: la mossa di Briatore con l’aiuto dello sponsor

L’idea che Fernando Alonso possa tornare in Alpine nel 2027 gira con insistenza nel paddock di Barcellona, quasi senza bisogno di conferme ufficiali per continuare a vivere di vita propria.

Il nome di Flavio Briatore ricompare al centro della scena, come spesso accade quando si parla di operazioni costruite più sugli equilibri fuori dalla pista che su quelli cronometrici.

Si parla di contatti, sondaggi, di una squadra che osserva il futuro cercando un punto fermo, mentre tutto il resto resta in movimento continuo.

Alonso e il ritorno in Alpine: la situazione

Nel racconto che circola tra addetti ai lavori, il possibile rientro di Alonso non viene letto soltanto come una scelta tecnica.

C’è l’idea di un’operazione più ampia, dove il nome del pilota diventa anche una leva narrativa, qualcosa che riaccende attenzione, discussione, interesse.

La Alpine, in questo quadro, appare come un team che prova a ricostruire una propria identità dopo stagioni altalenanti, dove la direzione non è sempre stata chiara nemmeno dall’interno.

Sponsor e Briatore

Dentro questa trama entra anche Gucci, citata nei corridoi come possibile elemento di sostegno attorno all’operazione, oltre all’executive advisor di Alpine, Flavio Briatore, con Alonso alla Benetton molti anni fa.

Non si parla solo di sponsorizzazione in senso stretto, ma di una costruzione più ampia tra immagine e presenza mediatica, dove ogni dettaglio può pesare quanto un decimo in qualifica.

Tra smentite e aperture, tra interesse sportivo e logiche commerciali, la linea resta sottile e difficile da decifrare. E mentre il 2027 sembra ancora lontano, certe voci continuano a muoversi come se il futuro fosse già iniziato da un pezzo.