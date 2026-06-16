La Ferrari vince con Hamilton, ma non finisce qui: altre novità in arrivo, la Mercedes trema

Lewis Hamilton ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio e, per la prima volta da parecchio tempo, a Maranello c’è la sensazione che non si sia trattato soltanto della domenica perfetta.

A Barcellona la SF-26 ha dato risposte che vanno oltre il risultato finale: è stata veloce, ha gestito meglio le gomme quando le temperature sono salite e, soprattutto, ha messo in difficoltà quella Mercedes che fino a questo momento sembrava avere sempre qualcosa in più.

La SF-26 ha cambiato passo

Il circuito spagnolo è uno di quelli che raccontano la verità sulle monoposto. Se una vettura funziona lì, difficilmente è solo una coincidenza. Ferrari arrivava con un pacchetto di aggiornamenti importante, sviluppato nelle ultime settimane e costruito attorno a una nuova filosofia aerodinamica.

In gara la differenza si è vista soprattutto negli stint più lunghi. Hamilton ha potuto gestire il ritmo senza dare l’impressione di essere al limite, mentre la strategia Ferrari ha colto di sorpresa gli avversari, sfruttando ogni occasione disponibile per mettere pressione alla Mercedes.

Ferrari, in arrivo nuovi aggiornamenti

Chi segue il mondiale sa bene che Barcellona rappresenta spesso un punto di svolta nello sviluppo delle monoposto. Ed è proprio questo che rende il successo ancora più interessante.

A Maranello non considerano concluso il lavoro: altri aggiornamenti sono già in programma nelle prossime gare, con l’obiettivo di rendere la SF-26 competitiva anche su piste molto diverse da quella catalana.

Per Mercedes il problema non è soltanto aver perso una gara. La preoccupazione nasce dal fatto che Ferrari sembra aver trovato una direzione tecnica più efficace proprio mentre gli avversari stanno entrando nella fase in cui gli sviluppi diventano più complicati e costosi. Se il divario dovesse continuare a ridursi, la pressione cambierebbe rapidamente lato box.