Taranto 2026, a Torricella superato il Test Event di tiro a volo per i Giochi del Mediterraneo

Sulle pedane dell’impianto riammodernato sono state simulate con successo le finali di Fossa Olimpica e Skeet in vista delle gare in programma a fine agosto.

La prova generale per le gare di tiro a volo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 si è chiusa con esito positivo.

A ospitare il Test Event sono state le pedane dell’impianto di Torricella, riammodernato per accogliere i tiratori che, alla fine del mese di agosto, saranno impegnati nella corsa alle medaglie dei Giochi.

Taranto 2026, Test Event riuscito a Torricella

Nel corso della giornata sono state simulate le gare e le finali di Fossa Olimpica e Skeet, le due specialità che saranno protagoniste anche durante l’appuntamento mediterraneo.

Il test si è svolto sotto l’osservazione di Mohamed Medhat Wahdan, presidente del Comitato Tecnico Shotgun della ISSF, la Federazione Internazionale degli Sport di Tiro, e delegato tecnico della competizione.

Una verifica importante per valutare lo stato dell’impianto e l’organizzazione delle gare in vista dell’evento ufficiale.

Presenti Fitav, Comitato Organizzatore e Comune

Accanto al delegato tecnico internazionale erano presenti anche diversi rappresentanti della Fitav, del Comitato Organizzatore e del territorio.

Per la Federazione Italiana Tiro a Volo hanno seguito il Test Event il segretario generale Mario Magnanini e il consigliere federale Fiorenzo De Rosa.

Per il Comitato Organizzatore erano presenti il Director of Sport Competition Giuseppe De Palo, l’Head of Sport Presentation Daniele Iacò e l’Head of Sport Equipment Nicola Intini.

All’appuntamento ha partecipato anche il sindaco di Torricella, Francesco Di Turco.

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Magnanini: “Impianto quasi pronto”

Il bilancio del Test Event è stato positivo anche nelle parole del segretario generale Fitav Mario Magnanini.

“L’impianto è quasi pronto per le competizioni e si stanno ultimando tutte le strutture ricettive”, ha spiegato Magnanini.

Poi il ringraziamento al gruppo di lavoro: “Mi complimento con lo staff e con il Comitato Organizzatore e sono certo che, insieme, potremo offrire a tutti i partecipanti una esperienza unica”.

Verso i Giochi del Mediterraneo

Il Test Event di Torricella rappresenta un passaggio significativo nel percorso di avvicinamento alle gare di tiro a volo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Le simulazioni di Fossa Olimpica e Skeet hanno permesso di verificare l’efficienza delle strutture e l’organizzazione delle finali, in vista dell’arrivo degli atleti che saranno protagonisti a fine agosto.