Canoa slalom e kayak cross, Mondiali al via a Oklahoma City: sei azzurri a caccia di medaglie

Da oggi, lunedì 20 luglio, a sabato 25 luglio si gareggia sul canale che ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028. In acqua 256 atleti di 50 nazioni: semifinali e finali in diretta su Rai Sport e RaiPlay.

La stagione della canoa slalom e del kayak cross entra nella sua settimana più importante. Da oggi, lunedì 20 luglio, fino a sabato 25 luglio, Oklahoma City ospita il Campionato del Mondo della disciplina, sullo stesso canale che tra due anni sarà teatro delle prove dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

La rassegna iridata arriva dopo le prime tre tappe di Coppa del Mondo e apre un finale di stagione ricco di appuntamenti, con il circuito d’élite atteso poi a Vaires-sur-Marne, in Francia, e a La Seu d’Urgell, in Spagna, prima della chiusura del 2026 a Ivrea con i Campionati Europei.

Mondiali canoa slalom e kayak cross, i numeri dell’evento

A Oklahoma City sono attesi 256 atleti in rappresentanza di 50 nazionalità, provenienti dai cinque continenti.

Il programma prevede 273 equipaggi al via nelle prove di slalom e 142 barche nel kayak cross.

Tra i protagonisti anche la Nazionale italiana, pronta ad affrontare la trasferta nordamericana con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per le medaglie.

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I convocati dell’Italia

Sono sei gli azzurri inseriti nella lista del direttore sportivo Daniele Molmenti e del direttore tecnico Nicola Micozzi.

Nel kayak e nel kayak cross maschile saranno impegnati Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, entrambi dei Carabinieri.

De Gennaro arriva ai Mondiali dopo aver conquistato in Coppa del Mondo due medaglie nell’Individual Time Trial del kayak cross, un oro e un bronzo, oltre a un argento nel K1.

Ferrazzi, classe 2005, si presenta invece all’appuntamento iridato dopo un ottimo avvio di stagione, con un oro e due terzi posti raccolti nel K1 nelle tre tappe del massimo circuito internazionale.

Nella canadese maschile gareggeranno Raffaello Ivaldi, vincitore nell’ultima tappa di Coppa del Mondo ad Augsburg, e Flavio Micozzi della Marina Militare.

Al femminile saranno invece in gara Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, entrambe dei Carabinieri.

Il programma dei Mondiali

Si parte oggi, lunedì 20 luglio, con l’Individual Time Trial del kayak cross, in programma dalle ore 16:20 italiane fino alle 19:10.

Martedì 21 luglio spazio alle batterie del K1 a partire dalle ore 16 italiane. In serata, dalle 21:30, si proseguirà con le finali del kayak a squadre.

Mercoledì 22 luglio prenderanno il via le batterie della canadese dalle ore 17 italiane, mentre dalle 21:30 verranno assegnate le medaglie del C1 a squadre.

Giovedì 23 luglio sono in programma le semifinali del K1 dalle ore 17 italiane, con finali previste dalle ore 21.

Venerdì 24 luglio toccherà alla canadese: semifinali al via alle ore 17, finali dalle ore 21.

Chiusura sabato 25 luglio con il kayak cross. Alle ore 17 italiane cominceranno i ripescaggi, mentre dalle 20:30 scatteranno le batterie. Le finali sono previste dopo le ore 23.

Dove vedere i Mondiali in tv e streaming

Le semifinali e le finali di canoa slalom e kayak cross saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su RaiPlay.

L’intera competizione sarà inoltre visibile in streaming sul canale YouTube dell’International Canoe Federation, attraverso un mini-abbonamento mensile da 9,99 euro.

Gli orari della diretta su Rai Sport

20 luglio: 16:45-18:05 / 18:20-19:45

21 luglio: 21:30-23:30

22 luglio: 21:30-23:05

23 luglio: 21:00-22:50

24 luglio: 21:00-22:50

25 luglio: 22:00-24:00

Aggiornamenti e risultati

I risultati completi delle gare saranno disponibili attraverso i canali ufficiali dell’evento.

La rassegna sarà seguita anche con aggiornamenti sui profili social federali Facebook e Instagram.