Campionati Italiani di atletica 2026, Jacobs e Battocletti accendono la prima giornata: orari e diretta TV

Si alza il sipario sui Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera 2026. Sabato 25 luglio lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà la prima giornata della rassegna tricolore, con l’assegnazione di quindici titoli nazionali. In gara numerarsi protagonisti della Nazionale, tra cui Marcell Jacbos, Zynab Dosso, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri, Andy Diaz e Andrea Dallavalle. Le competizioni inizieranno alle 17 e proseguiranno fino in tarda serata.

Jacbos e Dosso protagonisti nei 100 metri

Grande attesa per le prove di velocità. Le batterie dei 100 metri femminili scatteranno alle 19.30, seguite dieci minuti più tardi da quelle maschili. Le finali sono previste rispettivamente alle 20.55 e alle 21.05.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Jacobs dovrà guardarsi dalla concorrenza di Chituru Ali, mentre Dosso troverà tra le principali rivali Alessia Pavese. Nel corso della serata spazio anche al salto con l’asta femminile, con Elisa Molinarolo e Roberta Bruni, e al triplo, dove Dariya Derkach sfiderà Erika Saraceni.

Battocletti nei 5000, Fabbri e Diaz in pedana

Alle 21.00 inizieranno contemporaneamente il getto del peso maschile e il salto triplo maschile, con Leonardo Fabbri, Andy Diaz e Andrea Dallavalle tra i nomi più attesi. Nadia Battocletti sarà invece protagonista alle 21.50 nella finale dei 5000 metri femminili, prima della chiusura affidata ai 5000 maschili delle 22.15.

La giornata sarà trasmessa su RaiSport HD e RaiPlay dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 20.20 fino alla conclusione. L’intero programma sarà disponibile in streaming su Atletica Italiana TV.