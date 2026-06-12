GP Barcellona, la F1 riparte dalla Catalogna: prove libere decisive per capire i valori

Archiviato il Gran Premio di Monaco, la Formula 1 si sposta a Barcellona per il settimo appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend catalano inizierà oggi con le prime due sessioni di prove libere, fondamentali per trovare il giusto assetto su una pista tra le più tecniche ed esigenti del calendario. Il circuito spagnolo è spesso considerato una vera “galleria del vento a cielo aperto”: chi va forte qui, di solito, ha una monoposto solida.

Antonelli e Mercedes sotto osservazione, Ferrari cerca risposte

L’attenzione sarà rivolta soprattutto alla Mercedes, reduce dal successo di Kimi Antonelli a Monaco e sempre più indicata come riferimento della stagione. Il giovane pilota italiano vuole continuare a spingere senza guardare troppo la classifica.

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In casa Ferrari, invece, il weekend servirà per capire se i segnali recenti potranno essere confermati. Lewis Hamilton arriva dai due secondi posti ottenuti in Canada e a Monte Carlo, mentre Charles Leclerc ha seguito le scelte tecniche del compagno sul fronte freni dopo alcune difficoltà emerse nelle ultime gare.

Orari TV e streaming

Il programma del venerdì prevede la prima sessione di prove libere dalle 13.30 alle 14.30 e la seconda dalle 17.00 alle 18.00.

Entrambe saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con streaming disponibile su SkyGo e NOW. Non è invece prevista la copertura in chiaro su TV8 per la giornata dedicata alle libere.