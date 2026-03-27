Formula1, prove libere Giappone: sorpresa McLaren, rallentano le Ferrari

La Formula 1 riparte dal Giappone: le prove libere hanno messo in evidenza una grande McLaren. Le Ferrari non brillano

Le premesse sono ottime per la stagione della Ferrari, visto che nei primi GP i punti sono arrivati, la macchina ha mostrato ottime performance e si è scontrata solo con una Mercedes straordinaria, a tratti imbattibile.

Le cose, però, potrebbero andare in maniera un po’ diversa in Giappone. Infatti, non si è vista una Ferrari straordinaria nelle libere, anzi c’è stato qualche problema di troppo soprattutto rispetto alle precedenti uscire.

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Non a caso, Charles Leclerc è riuscito a piazzarsi al quinto posto, mentre Lewis Hamilton è arrivato sesto. Potrebbe esserci anche un altro pericolo nel prossimo Gp.

Ferrari sottotono, emerge una grande McLaren

Dopo le libere, Hamilton ha commentato: “È stata una giornata un po’ complicata per noi. La macchina nel complesso non è male, ma al momento ci manca un po’ di passo e a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorremmo“.

Intanto, il miglior tempo è stato segnato da Oscar Piastri, che è riuscito a precedere le due Mercedes. Ciò dimostra la chiara crescita della McLaren. Di seguito tutti i tempi e le posizioni dei piloti.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE F1 2026

1 Oscar Piastri McLaren 1:30.133

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.092

3 George Russell Mercedes +0.205

4 Lando Norris McLaren +0.516

5 Charles Leclerc Ferrari +0.713

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.847

7 Nico Hulkenberg Audi +1.308

8 Alexander Albon Williams +1.363

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.365

10 Max Verstappen Red Bull Racing +1.376

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.399

12 Liam Lawson Racing Bulls +1.457

13 Carlos Sainz Williams +1.475

14 Pierre Gasly Alpine +1.601

15 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.626

16 Gabriel Bortoleto Audi +1.939

17 Franco Colapinto Alpine +2.305

18 Valtteri Bottas Cadillac +2.482

19 Fernando Alonso Aston Martin +3.463

20 Sergio Perez Cadillac +3.556

21 Lance Stroll Aston Martin +3.818