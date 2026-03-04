Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio velocità a Heerenveen: cinque azzurri in pista dal 5 all’8 marzo

Al Thialf di Heerenveen va in scena l’edizione 2026 della rassegna iridata su pista lunga. Nei Mondiali Sprint ci sono Di Stefano, Pergher e Vigl; nell’Allround Lorello e Lollobrigida. Ecco il programma completo.

Il Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, è pronto ad accogliere i migliori pattinatori veloci del mondo. Dal 5 all’8 marzo 2026 l’impianto olandese ospita i Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio di velocità su pista lunga, con l’Italia che si presenta alla rassegna iridata con una delegazione di cinque atleti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il formato delle due competizioni

Le due rassegne seguono formati distinti. Nei Mondiali Sprint, in programma giovedì 5 e venerdì 6 marzo, la classifica finale viene stilata tramite il coefficiente calcolato sulla somma dei tempi ottenuti in quattro gare: due sui 500 metri e due sui 1.000 metri.

Nei Mondiali Allround, in calendario sabato 7 e domenica 8 marzo, la graduatoria finale si basa invece sul coefficiente calcolato sulla somma dei tempi su quattro distanze diverse. Per gli uomini: 500, 1.500, 5.000 e 10.000 metri. Per le donne: 500, 1.500, 3.000 e 5.000 metri.

Gli azzurri in gara

Nei Mondiali Sprint gareggeranno tre atleti italiani: Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Serena Pergher (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri). Nei Mondiali Allround saranno invece in pista Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica). La delegazione italiana sarà seguita in loco dall’allenatore nazionale Matteo Anesi e dal direttore delle squadre Maurizio Marchetto.

Il programma completo

Mondiali Sprint — giovedì 5 marzo ore 19:00 Gara-I dei 500 metri femminili; ore 19:35 Gara-I dei 500 metri maschili; ore 20:20 Gara-I dei 1.000 metri femminili; ore 21:20 Gara-I dei 1.000 metri maschili.

Mondiali Sprint — venerdì 6 marzo ore 19:00 Gara-II dei 500 metri femminili; ore 19:35 Gara-II dei 500 metri maschili; ore 20:20 Gara-II dei 1.000 metri femminili; ore 21:20 Gara-II dei 1.000 metri maschili.

Mondiali Allround — sabato 7 marzo ore 13:05 500 metri femminili; ore 13:35 500 metri maschili; ore 14:20 3.000 metri femminili; ore 15:45 5.000 metri maschili.

Mondiali Allround — domenica 8 marzo ore 13:30 1.500 metri femminili; ore 14:15 1.500 metri maschili; ore 15:10 5.000 metri femminili; ore 16:05 10.000 metri maschili.